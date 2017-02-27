там держали суммы и по 100 млн грн, 100% гарантия возврата
теперь не погано?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:09
там держали суммы и по 100 млн грн, 100% гарантия возврата
теперь не погано?
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:21
на комбинате где я работал выдавали кредиты сотрудникам под 10% годовых в долларах (до 2014). Суммы разные максимум что я слышал было 80куе но в основном брали до 20куе на авто. В гривне не выдавали.
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:25
После утреннего роста к концу сессии доллар подешевел
В четверг торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,27/27,29 UAH/USD. По состоянию на 11:00 курсы доллара на Межбанке поднялись к отметке 27,35/27,37 UAH/USD.
Еще через полчаса доллар повысился до уровня 27,40/27,42 UAH/USD. Такие котировки продержались до 12:40, после чего начали снижаться.
По состоянию на 12:50 котировки доллара оказались на отметке 27,39/27,41 UAH/USD. В 15:00 доллар подешевел еще на одну копейку, а в 15:50 достиг показателей 27,35/27,37 UAH/USD. На таком уровне и завершились торги по доллару.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,35 / 27,37
евро – 32,53/ 32,55
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:31
Додано: Чет 01 лип, 2021 21:12
"Не берите дурного в голову, а тяжелого в руки."
ХА , ,,,,,любимое выражение моего папы (всю жизнь пропахавшего в море капитаном судна ).
Пусть Господь Простит ему ВСЕ Грехи , вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное !
......Как писали в объяснительных к протоколам ....
" ,,,к сказанному добавить нечего , написано собственноручно..."
Про наличные ... они просто в НБУ не заказали , а прикинули что моим платежом могут закрыться ....
Додано: Чет 01 лип, 2021 22:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кажется, тут вчера обсудили только 1-ю отставку
3-й глава департамента за сутки - странно, что МБ еще не улетел, как год назад, когда ушли Яшу.
А мы удивляемся, что его (МБ) 2-ю сессию трусит (форекс - своим чередом, но мы не раз убеждались, что грн. ходит против форекса легко, если внутряки способствуют)
Оно, конечно, все попустится и уляжется, но тенденция - печальная и очевидная.
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