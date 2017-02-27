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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7927792879297930
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:09

  sergey_sryvkin написав:
  DmitryZP написав:Заодно ощад под фонд запихивают в фоне. Почему пишу в фоне - потому что кто-то может и пропустит этот финт от зеленого жулья. 600 они потом когда-нить сделают если по дороге не изменят закон. а Ощад сразу под фонд заводят.


Ви вважаєте це поганим?..


там держали суммы и по 100 млн грн, 100% гарантия возврата

теперь не погано?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:21

  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:Аксакалы говорят, что в 90-е челночники брали доллары под 10%. В месяц! А коммерческие фирмы брали доллары у сотрудников под товар под 5%. В месяц!
Причем, не разово, как челночники, а на несколько лет.

Дехто і зараз бере.

на комбинате где я работал выдавали кредиты сотрудникам под 10% годовых в долларах (до 2014). Суммы разные максимум что я слышал было 80куе но в основном брали до 20куе на авто. В гривне не выдавали.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:25

После утреннего роста к концу сессии доллар подешевел

В четверг торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,27/27,29 UAH/USD. По состоянию на 11:00 курсы доллара на Межбанке поднялись к отметке 27,35/27,37 UAH/USD.

Еще через полчаса доллар повысился до уровня 27,40/27,42 UAH/USD. Такие котировки продержались до 12:40, после чего начали снижаться.

По состоянию на 12:50 котировки доллара оказались на отметке 27,39/27,41 UAH/USD. В 15:00 доллар подешевел еще на одну копейку, а в 15:50 достиг показателей 27,35/27,37 UAH/USD. На таком уровне и завершились торги по доллару.

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,35 / 27,37
евро – 32,53/ 32,55

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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:31

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:12

  Сибарит написав:
  холява написав:Кто то волновался з Вас , что Вы так долго не пишите информации по работе банка .
Хотел уж повинится ,что вчера Вас замучили глупыми обвинениями .
Но Слава Богу , все хорошо !

Да ладно...
Я не настолько переживаю за НБУ, чтобы обвинения в его адрес меня сильно мучили :)
Просто сегодня немного задержалась публикация справочного курса.

  холява написав:Жаловались что наличной гривны мало

Не берите дурного в голову, а тяжелого в руки.
Количество наличной гривны, способное спасти банк - это тяжелое :)
Или это Вы с наличкой каждый день пробегаете 8 км до банка для здоровья? :)



"Не берите дурного в голову, а тяжелого в руки."
ХА , ,,,,,любимое выражение моего папы (всю жизнь пропахавшего в море капитаном судна ).
Пусть Господь Простит ему ВСЕ Грехи , вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное !


......Как писали в объяснительных к протоколам ....
" ,,,к сказанному добавить нечего , написано собственноручно..."
Про наличные ... они просто в НБУ не заказали , а прикинули что моим платежом могут закрыться ....
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://economy.24tv.ua/nbu-zvilnilisya ... i_n1673263

кажется, тут вчера обсудили только 1-ю отставку
3-й глава департамента за сутки - странно, что МБ еще не улетел, как год назад, когда ушли Яшу.
А мы удивляемся, что его (МБ) 2-ю сессию трусит (форекс - своим чередом, но мы не раз убеждались, что грн. ходит против форекса легко, если внутряки способствуют)
Оно, конечно, все попустится и уляжется, но тенденция - печальная и очевидная.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:42

  matroSkin написав:https://economy.24tv.ua/nbu-zvilnilisya-troye-ochilnikiv-departamentiv-novini-ekonomiki-ukrayini_n1673263

кажется, тут вчера обсудили только 1-ю отставку
3-й глава департамента за сутки - странно, что МБ еще не улетел, как год назад, когда ушли Яшу.
А мы удивляемся, что его (МБ) 2-ю сессию трусит (форекс - своим чередом, но мы не раз убеждались, что грн. ходит против форекса легко, если внутряки способствуют)
Оно, конечно, все попустится и уляжется, но тенденция - печальная и очевидная.

Чистка рядов в НБУ конечно может влиять,но это все-таки не смена " голови".Скорее всего почтенная публика поняла,что все ниже 27- это подарок судьбы и пора откупаться.К тому же обещанной дешевой Иранско- Венесуэльской нефти не будет,как и дешевого газа для закачки на зиму.А дорогие энергоносители подтянут внутреннюю инфляцию и цены на импорт...Учитывая тенденции на сырьё ситуативное укрепление гривны закончилось даже раньше,чем предполагалось.Но в коридоре держимся- и на этом спасибо НБУ и экспортерам :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:55

  heineken написав:
  matroSkin написав:https://economy.24tv.ua/nbu-zvilnilisya-troye-ochilnikiv-departamentiv-novini-ekonomiki-ukrayini_n1673263

кажется, тут вчера обсудили только 1-ю отставку
3-й глава департамента за сутки - странно, что МБ еще не улетел, как год назад, когда ушли Яшу.
А мы удивляемся, что его (МБ) 2-ю сессию трусит (форекс - своим чередом, но мы не раз убеждались, что грн. ходит против форекса легко, если внутряки способствуют)
Оно, конечно, все попустится и уляжется, но тенденция - печальная и очевидная.

Чистка рядов в НБУ конечно может влиять,но это все-таки не смена " голови".Скорее всего почтенная публика поняла,что все ниже 27- это подарок судьбы и пора откупаться.К тому же обещанной дешевой Иранско- Венесуэльской нефти не будет,как и дешевого газа для закачки на зиму.А дорогие энергоносители подтянут внутреннюю инфляцию и цены на импорт...Учитывая тенденции на сырьё ситуативное укрепление гривны закончилось даже раньше,чем предполагалось.Но в коридоре держимся- и на этом спасибо НБУ и экспортерам :mrgreen:

а може таки буде вдруге тест рівня дна і тоді вже відскок? так сказати згідно класичного ТА?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:29

  kluychkooleg написав:Как там с откупом, готовились откупать, откупили или ждете 27?

Сначала откупил часть по 27.25, потом ещё чуть поменьше по 27.30. В общей сложности где-то на 1/3 от всего. Вряд ли уже получится на этом что-то заработать сейчас, но это снова была перестраховка. Опустится дешевле - возьму ещё на 1/3, таким образом усредню курс покупки. А если будет расти - буду думать.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 00:03

  prodigy написав:
  sergey_sryvkin написав:
  DmitryZP написав:Заодно ощад под фонд запихивают в фоне. Почему пишу в фоне - потому что кто-то может и пропустит этот финт от зеленого жулья. 600 они потом когда-нить сделают если по дороге не изменят закон. а Ощад сразу под фонд заводят.


Ви вважаєте це поганим?..


там держали суммы и по 100 млн грн, 100% гарантия возврата

теперь не погано?


А яка різниця?.. ця "100% гарантія вазврата" базується на вірі в те, що держава буде існувати, функціонувати, та виконувати свої обіцянки. Якщо ви в це вірите, то нічого з Ощадбанком не станеться, під фондом він, чи ні.
А якщо загнеться Ощадбанк, то вам і ФГВФО нічого не виплатить.

Ощад заводять під фонд, щоб поставити його в ті сами умови, що й інші банки, по відрахуванням та резервам.
sergey_sryvkin
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