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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7928792979307931
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 01:33

  sergey_sryvkin написав:
  DmitryZP написав:Заодно ощад под фонд запихивают в фоне. Почему пишу в фоне - потому что кто-то может и пропустит этот финт от зеленого жулья. 600 они потом когда-нить сделают если по дороге не изменят закон. а Ощад сразу под фонд заводят.


Ви вважаєте це поганим?..


зачем делать 2 в 1 - увеличить с 200к до 400к и завести Ощад под фонд - какая цель делать эти 2 действия одновременно? не для того ли, чтобы отвлечь внимание от 2го с помощью 1го?

ну и новость почитайте на финансе - там про 400к и про 600к сказано, а про Ощад вот что написано
Проект закона должен обеспечить плавность присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц и минимизацию возможных рисков.


забавно - должен обеспечить или с момента подписания резко под фонд?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://censor.net/ua/news/3274572/temp ... orotylysya
Темпи зростання реальних доходів громадян впали майже до нуля
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 07:28

  alex10 написав:https://censor.net/ua/news/3274572/tempy_zrostannya_realnyh_dohodiv_gromadyan_vpaly_mayije_do_nulya_zaoschadjennya_naselennya_skorotylysya
Темпи зростання реальних доходів громадян впали майже до нуля

Я то думаю, що щось мені вже не так весело "відкладати в скирду" - а воно он як, Міхалич © :roll:
Та правильно, як тут можна щось відкладати, якщо я(ФОП) і за останні 6міс. відсидів на карантині(читаємо - без роботи) ~ 1,5міс. :!:
Так, звичайно добре, що дали двічі по 8Кгрн, але хто ФОП і має двоє дітей, то знає, що це, майже, "капля в морі" :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  DmitryZP написав:Заодно ощад под фонд запихивают в фоне. Почему пишу в фоне - потому что кто-то может и пропустит этот финт от зеленого жулья. 600 они потом когда-нить сделают если по дороге не изменят закон. а Ощад сразу под фонд заводят.
а что за особые привилегии у ощада? давно пора. Кто не следит за банком в котором лежат его деньги, наверное сам виноват в своих бедах (с трудом себе такое представляю). Все банки навязывают подписать бумагу про фонд при открытии любых счетов, это же сделает и ощад, а кто не подпишет заблокируют. И да если ощад уйдёт под фонд скорее всего это будет означать банкротство Украины и тогда ни 300тыс ни 600тыс вкладчиков не спасут, если доллар будет по 3тыс грн. Вернут 100-200 долларов по 6 долларов в день.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:17

Середньомісячна-зважена


Вітаюсь со всіма!

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

В цьому році враховую одинарний обсяг обертів тільки доляра :!: , як то публікує НБУ ось тут -
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Місяц____Об'єм___СерМіся___Дельта
01.05.2017 2681,87 26,397829 -0,424862
01.06.2017 2600,31 26,091470 -0,306359

01.05.2018 3888,77 26,167889 0,033505
01.06.2018 3454,98 26,231751 0,063862

01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607
01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056
01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247
01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157
01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830
01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302
01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774
01.02.2020 7331,94 24,578769 0,269200
01.03.2020 10773,33 26,444262 2,129166
01.04.2020 6953,16 27,195812 0,751550
01.05.2020 5428,59 26,782317 -0,413495
01.06.2020 6422,47 26,691528 -0,090789
01.07.2020 7947,89 27,373813 0,682285
01.08.2020 7118,04 27,489538 0,115725
01.09.2020 7743,16 28,034880 0,545342
01.10.2020 7808,96 28,336987 0,302107
01.11.2020 6907,33 28,311645 -0,025341
01.12.2020 9041,43 28,111210 -0,200435
01.01.2021 6102,51 28,168466 0,057256
01.02.2021 8020,10 27,869910 -0,298556
01.03.2021 8713,49 27,786801 -0,083109
01.04.2021 7615,15 27,916029 0,129228
01.05.2021 6204,92 27,567687 -0,348342
01.06.2021 9107,64 27,210974 -0,356713

Оберти в червні по відношенню до попереднього місяця падали кожного року до 2020. Та такого грандіозного підскоку як в цьому році обертів в червні я не пригадую! Пандемія пішла геть...

Середньомісячний зважений курс доляра в 2017, 2020 і цьому році падав. В 2018, 2019 зростав. Немає сталої тенденції.

Ну, і безперечно, хто в червні купував дешевше, а продавав дорожче 27,210974 грн./дол. мав якусь користь для себе по місяцю! :wink:

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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