DmitryZP написав:Заодно ощад под фонд запихивают в фоне. Почему пишу в фоне - потому что кто-то может и пропустит этот финт от зеленого жулья. 600 они потом когда-нить сделают если по дороге не изменят закон. а Ощад сразу под фонд заводят.
Ви вважаєте це поганим?..
зачем делать 2 в 1 - увеличить с 200к до 400к и завести Ощад под фонд - какая цель делать эти 2 действия одновременно? не для того ли, чтобы отвлечь внимание от 2го с помощью 1го?
ну и новость почитайте на финансе - там про 400к и про 600к сказано, а про Ощад вот что написано
Проект закона должен обеспечить плавность присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц и минимизацию возможных рисков.
забавно - должен обеспечить или с момента подписания резко под фонд?
alex10 написав:https://censor.net/ua/news/3274572/tempy_zrostannya_realnyh_dohodiv_gromadyan_vpaly_mayije_do_nulya_zaoschadjennya_naselennya_skorotylysya Темпи зростання реальних доходів громадян впали майже до нуля
DmitryZP написав:Заодно ощад под фонд запихивают в фоне. Почему пишу в фоне - потому что кто-то может и пропустит этот финт от зеленого жулья. 600 они потом когда-нить сделают если по дороге не изменят закон. а Ощад сразу под фонд заводят.
а что за особые привилегии у ощада? давно пора. Кто не следит за банком в котором лежат его деньги, наверное сам виноват в своих бедах (с трудом себе такое представляю). Все банки навязывают подписать бумагу про фонд при открытии любых счетов, это же сделает и ощад, а кто не подпишет заблокируют. И да если ощад уйдёт под фонд скорее всего это будет означать банкротство Украины и тогда ни 300тыс ни 600тыс вкладчиков не спасут, если доллар будет по 3тыс грн. Вернут 100-200 долларов по 6 долларов в день.
vitaliian написав: И да если ощад уйдёт под фонд скорее всего это будет означать банкротство Украины и тогда ни 300тыс ни 600тыс вкладчиков не спасут, если доллар будет по 3тыс грн. Вернут 100-200 долларов по 6 долларов в день.
А можно чуть детальнее аргументировать такую вашу позицию ?
DmitryZP написав:Заодно ощад под фонд запихивают в фоне. Почему пишу в фоне - потому что кто-то может и пропустит этот финт от зеленого жулья. 600 они потом когда-нить сделают если по дороге не изменят закон. а Ощад сразу под фонд заводят.
а что за особые привилегии у ощада? давно пора. Кто не следит за банком в котором лежат его деньги, наверное сам виноват в своих бедах (с трудом себе такое представляю). Все банки навязывают подписать бумагу про фонд при открытии любых счетов, это же сделает и ощад, а кто не подпишет заблокируют. И да если ощад уйдёт под фонд скорее всего это будет означать банкротство Украины и тогда ни 300тыс ни 600тыс вкладчиков не спасут, если доллар будет по 3тыс грн. Вернут 100-200 долларов по 6 долларов в день.
Вот реально нечем заниматься как следить за банком... Для этого есть НБУ - пусть занимается. Вы фин отчетность банка сидите изучаете?
Вопрос в другом - такую операцию как отмена гарантий и под фонд имхо должны не в фоне проводить закрыв другими плюшками - и поэтому для меня это выглядит как шулерство и мошеничество
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