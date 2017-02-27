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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:47
DmitryZP написав:
по теме - 27.32 не смог купить валюту, в обменке сказали нет приноса
до этого всегда в этой обменке было без приключений
Позавчера Sky наливал по 27,20 весь день в кассе без ограничений.
Хотите "пачку"? Без проблем.
А вчера весь день TAS наливал по 27,30 оффлайн.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:55
kluychkooleg написав: DmitryZP написав:
по теме - 27.32 не смог купить валюту, в обменке сказали нет приноса
до этого всегда в этой обменке было без приключений
Позавчера Sky наливал по 27,20 весь день в кассе без ограничений.
Хотите "пачку"? Без проблем.
А вчера весь день TAS наливал по 27,30 оффлайн.
я и без ТАСа на улице покупал по 24,25 и 27 но до 12 дня.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:56
DmitryZP написав: sergey_sryvkin написав: DmitryZP написав:
Заодно ощад под фонд запихивают в фоне. Почему пишу в фоне - потому что кто-то может и пропустит этот финт от зеленого жулья. 600 они потом когда-нить сделают если по дороге не изменят закон. а Ощад сразу под фонд заводят.
Ви вважаєте це поганим?..
зачем делать 2 в 1 - увеличить с 200к до 400к и завести Ощад под фонд - какая цель делать эти 2 действия одновременно? не для того ли, чтобы отвлечь внимание от 2го с помощью 1го?
Та цим проектам вже кілька років. Яке там одночасно.
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