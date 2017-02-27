Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:47
DmitryZP написав:
по теме - 27.32 не смог купить валюту, в обменке сказали нет приноса
до этого всегда в этой обменке было без приключений
Позавчера Sky наливал по 27,20 весь день в кассе без ограничений.
Хотите "пачку"? Без проблем.
А вчера весь день TAS наливал по 27,30 оффлайн.
kluychkooleg
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:55
kluychkooleg написав: DmitryZP написав:
по теме - 27.32 не смог купить валюту, в обменке сказали нет приноса
до этого всегда в этой обменке было без приключений
Позавчера Sky наливал по 27,20 весь день в кассе без ограничений.
Хотите "пачку"? Без проблем.
А вчера весь день TAS наливал по 27,30 оффлайн.
я и без ТАСа на улице покупал по 24,25 и 27 но до 12 дня.
zzzzzz
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:56
DmitryZP написав: sergey_sryvkin написав: DmitryZP написав:
Заодно ощад под фонд запихивают в фоне. Почему пишу в фоне - потому что кто-то может и пропустит этот финт от зеленого жулья. 600 они потом когда-нить сделают если по дороге не изменят закон. а Ощад сразу под фонд заводят.
Ви вважаєте це поганим?..
зачем делать 2 в 1 - увеличить с 200к до 400к и завести Ощад под фонд - какая цель делать эти 2 действия одновременно? не для того ли, чтобы отвлечь внимание от 2го с помощью 1го?
Та цим проектам вже кілька років. Яке там одночасно.
sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:05
kluychkooleg написав: DmitryZP написав:
по теме - 27.32 не смог купить валюту, в обменке сказали нет приноса
до этого всегда в этой обменке было без приключений
Позавчера Sky наливал по 27,20 весь день в кассе без ограничений.
Хотите "пачку"? Без проблем.
А вчера весь день TAS наливал по 27,30 оффлайн.
да хоть по 8, если это было вчера
clash
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:06
zzzzzz написав: kluychkooleg написав: DmitryZP написав:
по теме - 27.32 не смог купить валюту, в обменке сказали нет приноса
до этого всегда в этой обменке было без приключений
Позавчера Sky наливал по 27,20 весь день в кассе без ограничений.
Хотите "пачку"? Без проблем.
А вчера весь день TAS наливал по 27,30 оффлайн.
я и без ТАСа на улице покупал по
24
,25 и 27 но до 12 дня.
завидные курсы
Востаннє редагувалось
kluychkooleg
в П'ят 02 лип, 2021 11:52, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:06
kluychkooleg написав:
А вчера весь день TAS наливал по 27,30 оффлайн.
"те вчера по 5 были ну очень большие"
я понимаю что можно в течение недели закупиться - и офлайн и онлайн
но суть вопроса что по 27.32 в обменке не оказалось
DmitryZP
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:07
clash написав: kluychkooleg написав: DmitryZP написав:
по теме - 27.32 не смог купить валюту, в обменке сказали нет приноса
до этого всегда в этой обменке было без приключений
Позавчера Sky наливал по 27,20 весь день в кассе без ограничений.
Хотите "пачку"? Без проблем.
А вчера весь день TAS наливал по 27,30 оффлайн.
да хоть по 8, если это было вчера
Ну, если гривня только сегодня появилась, то да.
kluychkooleg
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:08
zzzzzz
я и без ТАСа на улице покупал по 24,25 и 27 но до 12 дня.
сегодня утром "побудочно" продавали по 27,27. даже сейчас можно по 30 найти
clash
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:08
DmitryZP написав: kluychkooleg написав:
А вчера весь день TAS наливал по 27,30 оффлайн.
"те вчера по 5 были ну очень большие"
я понимаю что можно в течение недели закупиться - и офлайн и онлайн
но суть вопроса что по 27.32 в обменке не оказалось
возьмите по 27.30 -
https://money24.kharkov.ua/
упс, пятнадцать минут назад было 27.20 - 27.30.
Вообще заметил, что сейчас обменки неохотно реагируют, что на падение, что на рост. +/- 5 коп.
kluychkooleg
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:11
DmitryZP
суть вопроса что по 27.32 в обменке не оказалось
суть в том, что это не показатель. в столице наверное грн в бОльшем дефиците чем доллар
clash
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