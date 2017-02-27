Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:34

DmitryZP написав: Вопрос в другом - такую операцию как отмена гарантий и под фонд имхо должны не в фоне проводить закрыв другими плюшками - и поэтому для меня это выглядит как шулерство и мошеничество Вопрос в другом - такую операцию как отмена гарантий и под фонд имхо должны не в фоне проводить закрыв другими плюшками - и поэтому для меня это выглядит как шулерство и мошеничество

vitaliian написав: И да если ощад уйдёт под фонд скорее всего это будет означать банкротство Украины и тогда ни 300тыс ни 600тыс вкладчиков не спасут, если доллар будет по 3тыс грн. Вернут 100-200 долларов по 6 долларов в день. И да если ощад уйдёт под фонд скорее всего это будет означать банкротство Украины и тогда ни 300тыс ни 600тыс вкладчиков не спасут, если доллар будет по 3тыс грн. Вернут 100-200 долларов по 6 долларов в день.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0002.07.2021...................Доллар прибавил чуть больше 3 копеек.МКГ*............7.0325............7.0259...........Гривна близка к состоянию стабильности.Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, достаточно резво, как и вчера, пошли вверх, за полчаса выросли на 7 копеек и замедлились. За следующий час выросли всего на копейку, после чего развернулись и начали спуск. За оставшиеся до 12 15 минут опустились на 1.5 копейки.В мире доллар вчера вечером вырос, ночь простоял спокойно, утром снова пошел в рост, нарисовал свечу и стал постепенно откатываться. Сейчас уровень все еще выше ночного. У нас рисуется похожая картинка с небольшим временным лагом. Сегодня в манипулировании рынком следует обвинять не НБУ, а ФРССправочный курс встретили котировками 27.4050 - 27.4250, что на 6.5 копеек выше открытия.НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах существенно упали за счет роста объема суточных сертификатов. Совсем немного удалось смягчить эффект расходам казначейства. Других существенных движений не было.В среду объем МБ уменьшился с 612.1 до 540.2 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение существенно сократилось и уступило пальму первенства почти не изменившемуся спросу. При этом было осуществлено рекордное с начала года количество форвардных продаж. По оперативным сделкам превышение спроса над предложением выглядит внушительным.Трудно сказать, это отмена гарантий или внедрение гарантий? Сумма гарантий фонда ограничена, но порядок возмещения четко прописан и много раз исполнен. Гарантии государства для Ощада выглядят декларативно. Гарантируется возврат всего, но кто,будет это делать не оговорено. При выплате через 50 лет обязательства нарушены не будут. Как по мне, лучше синица в руках, чем утка под кроватью.Сейчас банкротство Ощада будет означать примерно это. После его перехода на общие условия работы, это будет просто банкротство одного из банков. И да, я не намекаю на подготовку к банкротству* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.