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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7931793279337934>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:12

  Amat написав:
  vitaliian написав: И да если ощад уйдёт под фонд скорее всего это будет означать банкротство Украины и тогда ни 300тыс ни 600тыс вкладчиков не спасут, если доллар будет по 3тыс грн. Вернут 100-200 долларов по 6 долларов в день.


А можно чуть детальнее аргументировать такую вашу позицию ?


а вы когда прилетели с луны???
Всё правильно сказано. Может цифры будут др., но смысл однозначно +100
Первый этап и отработанная схема была пройдена по банкопадам в 14-15 годах.
Если кто не в теме, то могут прийти под стены НБУ, там вам объяснят, как из 100 баксов на депозите клиенты лопнувших банков получили потом из фонда 20 баксов.
Или могут спросить у вкладчиков Родовид банка, когда в 2008году банк им выплачивал в мес. по 1000грн. и надо было ежем. ходить к банкомату и получать максимум 100грн в сутки и то если повезёт, что он заполнен купюрами.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:13

Что-то Евро совсем поплохело перед пейролсами.
А после них может быть еще хуже. Сегодня веселая пятница.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:34

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.07.2021...................27,4171
Доллар прибавил чуть больше 3 копеек.

МКГ*............7.0325............7.0259...........-0.09%
Гривна близка к состоянию стабильности.

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, достаточно резво, как и вчера, пошли вверх, за полчаса выросли на 7 копеек и замедлились. За следующий час выросли всего на копейку, после чего развернулись и начали спуск. За оставшиеся до 12 15 минут опустились на 1.5 копейки.
В мире доллар вчера вечером вырос, ночь простоял спокойно, утром снова пошел в рост, нарисовал свечу и стал постепенно откатываться. Сейчас уровень все еще выше ночного. У нас рисуется похожая картинка с небольшим временным лагом. Сегодня в манипулировании рынком следует обвинять не НБУ, а ФРС :)
Справочный курс встретили котировками 27.4050 - 27.4250, что на 6.5 копеек выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно упали за счет роста объема суточных сертификатов. Совсем немного удалось смягчить эффект расходам казначейства. Других существенных движений не было.

В среду объем МБ уменьшился с 612.1 до 540.2 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение существенно сократилось и уступило пальму первенства почти не изменившемуся спросу. При этом было осуществлено рекордное с начала года количество форвардных продаж. По оперативным сделкам превышение спроса над предложением выглядит внушительным.

  DmitryZP написав:Вопрос в другом - такую операцию как отмена гарантий и под фонд имхо должны не в фоне проводить закрыв другими плюшками - и поэтому для меня это выглядит как шулерство и мошеничество

Трудно сказать, это отмена гарантий или внедрение гарантий? Сумма гарантий фонда ограничена, но порядок возмещения четко прописан и много раз исполнен. Гарантии государства для Ощада выглядят декларативно. Гарантируется возврат всего, но кто, когда и как будет это делать не оговорено. При выплате через 50 лет обязательства нарушены не будут. Как по мне, лучше синица в руках, чем утка под кроватью.

  vitaliian написав:И да если ощад уйдёт под фонд скорее всего это будет означать банкротство Украины и тогда ни 300тыс ни 600тыс вкладчиков не спасут, если доллар будет по 3тыс грн. Вернут 100-200 долларов по 6 долларов в день.

Сейчас банкротство Ощада будет означать примерно это. После его перехода на общие условия работы, это будет просто банкротство одного из банков. И да, я не намекаю на подготовку к банкротству :)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:37

  Игорь Алексеевич написав:
  Amat написав:
  vitaliian написав: И да если ощад уйдёт под фонд скорее всего это будет означать банкротство Украины и тогда ни 300тыс ни 600тыс вкладчиков не спасут, если доллар будет по 3тыс грн. Вернут 100-200 долларов по 6 долларов в день.


А можно чуть детальнее аргументировать такую вашу позицию ?


а вы когда прилетели с луны???
Всё правильно сказано. Может цифры будут др., но смысл однозначно +100
Первый этап и отработанная схема была пройдена по банкопадам в 14-15 годах.
Если кто не в теме, то могут прийти под стены НБУ, там вам объяснят, как из 100 баксов на депозите клиенты лопнувших банков получили потом из фонда 20 баксов.
Или могут спросить у вкладчиков Родовид банка, когда в 2008году банк им выплачивал в мес. по 1000грн. и надо было ежем. ходить к банкомату и получать максимум 100грн в сутки и то если повезёт, что он заполнен купюрами.


Какой смысл в вашем посте о «прошлом банкопаде»?
Я спрашивал про аргументы к мнению, что «перевод Ощада в Фонд» приведёт к банкротству Украины…
Аргументы, понимаете ?

Я, например, думаю что «перевод» это шаг к продаже банка с целью сокращения доли государства в банковском секторе.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:Я, например, думаю что «перевод» это шаг к продаже банка с целью сокращения доли государства в банковском секторе.


приват. он был хоть и не гос., но если бы он рухнул, то тогда как домино развалилась бы вся банковская систем страны. курс был бы сегодня далеко за 50. поэтому го-во и взяло его под своё крыло.
ощад из той же серии, есл его продадут и с ним что то случится, то тогда писец всей банковской системе. фонд просто не в состоянии будет выплатить, а др. банки перестанут отдавать вклады, т.к более 80% населения в один день захотят всё снять со своих счетов.
и тогда опять придётся его национализировать????
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:08

На МБ 27.42, а обменка снижает курс приема с 27.25 до 27.20 - http://obmenka.kh.ua/
"Ни чо не понимаю!" (С)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

клевещут, что Всемирный банк насыпал сегодня 350 млн негривен
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:13

  kluychkooleg написав:На МБ 27.42, а обменка снижает курс приема с 27.25 до 27.20 - http://obmenka.kh.ua/
"Ни чо не понимаю!" (С)

Значит не верят в естественный рост, считают/есть инсайд, что временный "загон"
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:22

  GDV29 написав:
  kluychkooleg написав:На МБ 27.42, а обменка снижает
курс приема с 27.25 до 27.20 - http://obmenka.kh.ua/
"Ни чо не понимаю!" (С)

Значит не верят в естественный рост, считают/есть инсайд, что временный "загон"


Так они и в падение до этого не сильно верили, остальные обменки 27.25 - 27.35 и ни с места. Загон на чем? На уходе людей из НБУ с ведущих позиций? Возможно. А так в миру доллар вырос и сегодня после выхода пейлролсов его должно знатно поколбасить.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:25

Посмотрел сегодня на курсы, ну что сказать? Страна непуганых идиотов. Или на межбанке собираются каждый день идиоты. Когда по всем показателям и факторам гривна должна существенно укрепляться, этого не происходит. Пока. Или до сих пор ПДВ переваривают?
fin
 
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