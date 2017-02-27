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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7931793279337934
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рынок земли вчера (01.07.2021 г) открыли. Была уже в интернете информация, что часть сделок уже вчера даже провели. Возможно для "своих" какие-то манипуляции на межбанки проводят + спекулянты + еще что-то,чтобы разогреть рынок и по большосу курсу при продажи валюты (долларов) получить большее количетсво гривен "для своих" для сделок с землей?! Много вопросов конечно...
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:41

Надо срочно провести аудит МБ!! Много вопросов.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:45

  fin написав:Надо срочно провести аудит МБ!! Много вопросов.


.... в глубине души , я надеюсь , что Вы по 27 ,и ниже,не купили ......
.... будет по 24 .
Стоит целая очередь желающих нам помочь .....безвозмездно
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:57

  fin написав:Надо срочно провести аудит МБ!! Много вопросов.


Точно! Надо так, нв форуме проголовали, чтобы ниже 27, МБ сразу исполнил!
kluychkooleg
 
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