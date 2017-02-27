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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:31
Рынок земли вчера (01.07.2021 г) открыли. Была уже в интернете информация, что часть сделок уже вчера даже провели. Возможно для "своих" какие-то манипуляции на межбанки проводят + спекулянты + еще что-то,чтобы разогреть рынок и по большосу курсу при продажи валюты (долларов) получить большее количетсво гривен "для своих" для сделок с землей?! Много вопросов конечно...
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GDV29
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:41
Надо срочно провести аудит МБ!! Много вопросов.
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fin
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:45
fin написав:
Надо срочно провести аудит МБ!! Много вопросов.
.... в глубине души , я надеюсь , что Вы по 27 ,и ниже,не купили ......
.... будет по 24 .
Стоит целая очередь желающих нам помочь .....безвозмездно
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холява
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:57
fin написав:
Надо срочно провести аудит МБ!! Много вопросов.
Точно! Надо так, нв форуме проголовали, чтобы ниже 27, МБ сразу исполнил!
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kluychkooleg
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