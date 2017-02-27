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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7931793279337934
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рынок земли вчера (01.07.2021 г) открыли. Была уже в интернете информация, что часть сделок уже вчера даже провели. Возможно для "своих" какие-то манипуляции на межбанки проводят + спекулянты + еще что-то,чтобы разогреть рынок и по большосу курсу при продажи валюты (долларов) получить большее количетсво гривен "для своих" для сделок с землей?! Много вопросов конечно...
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:41

Надо срочно провести аудит МБ!! Много вопросов.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:45

  fin написав:Надо срочно провести аудит МБ!! Много вопросов.


.... в глубине души , я надеюсь , что Вы по 27 ,и ниже,не купили ......
.... будет по 24 .
Стоит целая очередь желающих нам помочь .....безвозмездно
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:57

  fin написав:Надо срочно провести аудит МБ!! Много вопросов.


Точно! Надо так, на форуме проголовали, чтобы ниже 27, МБ сразу исполнил!
А то ишь, что позволяют себе!
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:31

  холява написав:
  fin написав:Надо срочно провести аудит МБ!! Много вопросов.


.... в глубине души , я надеюсь , что Вы по 27 ,и ниже,не купили ......
.... будет по 24 .
Стоит целая очередь желающих нам помочь .....безвозмездно
Я купил ровно по 27 и на все. Этот курс меня вполне устроил. А 24 уже не будет. В июле-августе 27-26,5.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:34

Ну все, вышла стата, Евро-доллар пошло колбасить.
Кто-нибудь в курсе, что там со статой по занятости в США?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:00

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................02.07.2021............05.07.2021
дата розрахунку................01.07.2021.............02.07.2021
Євро...................................32,5227..................32,4107...-0.34%
Долар США........................27,3841..................27,4121...+0.1%
После полудня гривна отыграла полкопейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, достаточно резво, как и вчера, пошли вверх, за полчаса выросли на 7 копеек и замедлились. За следующий час выросли всего на копейку, после чего развернулись и начали спуск. За оставшиеся до 12 15 минут опустились на 1.5 копейки.
В мире доллар вчера вечером вырос, ночь простоял спокойно, утром снова пошел в рост, нарисовал свечу и стал постепенно откатываться. Сейчас уровень все еще выше ночного. У нас рисуется похожая картинка с небольшим временным лагом. Сегодня в манипулировании рынком следует обвинять не НБУ, а ФРС :)
Справочный курс встретили котировками 27.4050 - 27.4250, что на 6.5 копеек выше открытия.
После 12 опустились на 1.5 копейки, развернулись, выросли на копейку и ушли на обед. После очень короткого обеда за час выросли на 1.5 копейки, чуть постояли и откатились на копейку. Судя по динамике средневзвешенного, послеобеденный рост проходил уже без оборотов, что ожидаемо для пятницы.
В мире доллар после 12 долго держался около одного уровня, а после 15 наметилась тенденция к падению.
Официальный курс, как и справочный, встретили котировками 27.4050 - 27.4250. За день выросли на 6.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 27.1801 (+41) +23
2019 - 26.1790 (-3) +124

2018 - 26.2327 (-9)
2017 - 26.0234 (-7)

На всякий случай еще раз напомню, что в понедельник в США выходной, перенесенный с воскресенья.
Сибарит
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