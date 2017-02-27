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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7932793379347935>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рынок земли вчера (01.07.2021 г) открыли. Была уже в интернете информация, что часть сделок уже вчера даже провели. Возможно для "своих" какие-то манипуляции на межбанки проводят + спекулянты + еще что-то,чтобы разогреть рынок и по большосу курсу при продажи валюты (долларов) получить большее количетсво гривен "для своих" для сделок с землей?! Много вопросов конечно...
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:41

Надо срочно провести аудит МБ!! Много вопросов.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:45

  fin написав:Надо срочно провести аудит МБ!! Много вопросов.


.... в глубине души , я надеюсь , что Вы по 27 ,и ниже,не купили ......
.... будет по 24 .
Стоит целая очередь желающих нам помочь .....безвозмездно
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:57

  fin написав:Надо срочно провести аудит МБ!! Много вопросов.


Точно! Надо так, на форуме проголовали, чтобы ниже 27, МБ сразу исполнил!
А то ишь, что позволяют себе!
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:31

  холява написав:
  fin написав:Надо срочно провести аудит МБ!! Много вопросов.


.... в глубине души , я надеюсь , что Вы по 27 ,и ниже,не купили ......
.... будет по 24 .
Стоит целая очередь желающих нам помочь .....безвозмездно
Я купил ровно по 27 и на все. Этот курс меня вполне устроил. А 24 уже не будет. В июле-августе 27-26,5.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:34

Ну все, вышла стата, Евро-доллар пошло колбасить.
Кто-нибудь в курсе, что там со статой по занятости в США?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:00

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................02.07.2021............05.07.2021
дата розрахунку................01.07.2021.............02.07.2021
Євро...................................32,5227..................32,4107...-0.34%
Долар США........................27,3841..................27,4121...+0.1%
После полудня гривна отыграла полкопейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, достаточно резво, как и вчера, пошли вверх, за полчаса выросли на 7 копеек и замедлились. За следующий час выросли всего на копейку, после чего развернулись и начали спуск. За оставшиеся до 12 15 минут опустились на 1.5 копейки.
В мире доллар вчера вечером вырос, ночь простоял спокойно, утром снова пошел в рост, нарисовал свечу и стал постепенно откатываться. Сейчас уровень все еще выше ночного. У нас рисуется похожая картинка с небольшим временным лагом. Сегодня в манипулировании рынком следует обвинять не НБУ, а ФРС :)
Справочный курс встретили котировками 27.4050 - 27.4250, что на 6.5 копеек выше открытия.
После 12 опустились на 1.5 копейки, развернулись, выросли на копейку и ушли на обед. После очень короткого обеда за час выросли на 1.5 копейки, чуть постояли и откатились на копейку. Судя по динамике средневзвешенного, послеобеденный рост проходил уже без оборотов, что ожидаемо для пятницы.
В мире доллар после 12 долго держался около одного уровня, а после 15 наметилась тенденция к падению.
Официальный курс, как и справочный, встретили котировками 27.4050 - 27.4250. За день выросли на 6.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 27.1801 (+41) +23
2019 - 26.1790 (-3) +124

2018 - 26.2327 (-9)
2017 - 26.0234 (-7)

На всякий случай еще раз напомню, что в понедельник в США выходной, перенесенный с воскресенья.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:36

  kluychkooleg написав:Ну все, вышла стата, Евро-доллар пошло колбасить.
Кто-нибудь в курсе, что там со статой по занятости в США?

https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:38

  fin написав:Посмотрел сегодня на курсы, ну что сказать? Страна непуганых идиотов. Или на межбанке собираются каждый день идиоты. Когда по всем показателям и факторам гривна должна существенно укрепляться, этого не происходит. Пока. Или до сих пор ПДВ переваривают?


Даже здесь на ветке нет консенсуса на этот счет, а вы обо всем рынке...

Вопрос к желающим высказаться о глобальном - как долго дядя Сэм еще будет финансировать сверхприбыли торговцев сырьем ценой роста госдолга и инфляции?

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:16

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю 29.06-02.07.2021 НБУ купил на МБ 26 млн.
Ничего не продавал.
Единственная интервенция была осуществлена во вторник методом единого курса.

Судя по очень умеренному объему интервенций, наблюдавшаяся на рынке волатильность не связана с существенными перекосами в балансе спроса и предложения. Похоже, рынок пытается следовать мировым тенденциям и сам же достаточно нервно реагирует на собственные движения. На неделе опять был замечен с крупными покупками Эксим. Судя по времени выхода и некоторым косвенным признакам, покупки он совершал для клиентов. Это, конечно, может быть и случайным совпадением, но есть подозрение, что завелся крупный клиент, который ведет себя как мелкий спекулянт в кедах, дожидаясь явного разворота. Это добавило нервозности рынку.

Чистая покупка с начала года составила 803.8 млн.
Сибарит
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