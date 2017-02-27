Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:00

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................02.07.2021............05.07.2021дата розрахунку................01.07.2021.............02.07.2021Євро...................................32,5227..................32,4107...-0.34%Долар США........................27,3841.....................+0.1%После полудня гривна отыграла полкопейки.Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, достаточно резво, как и вчера, пошли вверх, за полчаса выросли на 7 копеек и замедлились. За следующий час выросли всего на копейку, после чего развернулись и начали спуск. За оставшиеся до 12 15 минут опустились на 1.5 копейки.В мире доллар вчера вечером вырос, ночь простоял спокойно, утром снова пошел в рост, нарисовал свечу и стал постепенно откатываться. Сейчас уровень все еще выше ночного. У нас рисуется похожая картинка с небольшим временным лагом. Сегодня в манипулировании рынком следует обвинять не НБУ, а ФРССправочный курс встретили котировками 27.4050 - 27.4250, что на 6.5 копеек выше открытия.После 12 опустились на 1.5 копейки, развернулись, выросли на копейку и ушли на обед. После очень короткого обеда за час выросли на 1.5 копейки, чуть постояли и откатились на копейку. Судя по динамике средневзвешенного, послеобеденный рост проходил уже без оборотов, что ожидаемо для пятницы.В мире доллар после 12 долго держался около одного уровня, а после 15 наметилась тенденция к падению.Официальный курс, как и справочный, встретили котировками 27.4050 - 27.4250. За день выросли на 6.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2020 - 27.1801 (+41) +232019 - 26.1790 (-3) +1242018 - 26.2327 (-9)2017 - 26.0234 (-7)На всякий случай еще раз напомню, что в понедельник в США выходной, перенесенный с воскресенья.