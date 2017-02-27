Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:00
stas_rst
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:05
Про эту думку Орест тут по-моему каждую неделю пишет.
kluychkooleg
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:27
Мене більше здивував би курс 29-30... А то - таке...
Grey001
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:36
я вже писав вчора чи сьогодні: згідно класики ТА тестування ще раз дна і в гори на північ
flyman
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:21
Если скорректировать курс на изменение DXY за последние 2 недели, то получается, что гривна укрепилась на 10 коп. И, если бы не вербальная интервенция FOMC, то курс гривны удивил бы.
Але, маєм, те шо маєм.
oleg49
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:49
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Striker
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:49
ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Striker
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:50
Striker
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:57
Striker написав:
Не совсем понял.
Если в первом столбце все минус, то кто их купил ?
Amat
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:02
Amat написав: Striker написав:
Не совсем понял.
Если в первом столбце все минус, то кто их купил ?
Это дельта.
oleg49
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