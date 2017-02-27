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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7933793479357936>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:00

Чи має право на реалізацію наступна думка ?
У липні курс долара здивує українців - прогноз
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:05

  stas_rst написав:Чи має право на реалізацію наступна думка ?
У липні курс долара здивує українців - прогноз


Про эту думку Орест тут по-моему каждую неделю пишет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:27

  stas_rst написав:Чи має право на реалізацію наступна думка ?
У липні курс долара здивує українців - прогноз

Мене більше здивував би курс 29-30... А то - таке...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:36

  stas_rst написав:Чи має право на реалізацію наступна думка ?
У липні курс долара здивує українців - прогноз

я вже писав вчора чи сьогодні: згідно класики ТА тестування ще раз дна і в гори на північ
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:21

  stas_rst написав:Чи має право на реалізацію наступна думка ?
У липні курс долара здивує українців - прогноз

Если скорректировать курс на изменение DXY за последние 2 недели, то получается, что гривна укрепилась на 10 коп. И, если бы не вербальная интервенция FOMC, то курс гривны удивил бы. :) Але, маєм, те шо маєм.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:49

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:49

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:50

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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:57

  Striker написав:Зображення


Не совсем понял.
Если в первом столбце все минус, то кто их купил ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:02

  Amat написав:
  Striker написав:Зображення


Не совсем понял.
Если в первом столбце все минус, то кто их купил ?

Это дельта.
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