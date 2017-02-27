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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7933793479357936
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:09

GDV29
3(три) сделки из тех, что ранее попадали под мораторий, были заключены вчера. т.е. это не оно. не земля.
пейролы, форекс - да. выходной в США (за 4 Июля) - да.
зачистка мест под своих в НБУ и ясные перспективы с мвф - возможно.
закрытие месяца и квартала - немножко (там же и выплаты по казначейству - НДС, больничные за ковидный март выплатили...) - могло добавить дисбалансов
первые два дня месяца и дурная привычка нерезов и дочек откупать в эти дни дивы - не знаю, возможно.

п.с. так что с эксимом все-таки? кому тарит госбанк - версии?
подтверждений того, что мы на этой неделе платим крупный транш за вакцину, я не видел (хотя за темой слежу).

п.п.с. хорошие новости по вакцинам.
едет модерна и с августа обещают наливать файзер всем желающим (то всё по коваксу, т.е. за хорошее поведение)
там же пишут (м.б.сейчас это покупка части этого контракта была):
Министр также сообщил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины CoronaVac производства компании Sinovac
matroSkin
 
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  #<1 ... 7933793479357936
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