Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:09

GDV29

3(три) сделки из тех, что ранее попадали под мораторий, были заключены вчера. т.е. это не оно. не земля.

пейролы, форекс - да. выходной в США (за 4 Июля) - да.

зачистка мест под своих в НБУ и ясные перспективы с мвф - возможно.

закрытие месяца и квартала - немножко (там же и выплаты по казначейству - НДС, больничные за ковидный март выплатили...) - могло добавить дисбалансов

первые два дня месяца и дурная привычка нерезов и дочек откупать в эти дни дивы - не знаю, возможно.



п.с. так что с эксимом все-таки? кому тарит госбанк - версии?

подтверждений того, что мы на этой неделе платим крупный транш за вакцину, я не видел (хотя за темой слежу).



п.п.с. хорошие новости по вакцинам.

едет модерна и с августа обещают наливать файзер всем желающим (то всё по коваксу, т.е. за хорошее поведение)

там же пишут (м.б.сейчас это покупка части этого контракта была):

Министр также сообщил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины CoronaVac производства компании Sinovac