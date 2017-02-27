GDV29 3(три) сделки из тех, что ранее попадали под мораторий, были заключены вчера. т.е. это не оно. не земля. пейролы, форекс - да. выходной в США (за 4 Июля) - да. зачистка мест под своих в НБУ и ясные перспективы с мвф - возможно. закрытие месяца и квартала - немножко (там же и выплаты по казначейству - НДС, больничные за ковидный март выплатили...) - могло добавить дисбалансов первые два дня месяца и дурная привычка нерезов и дочек откупать в эти дни дивы - не знаю, возможно.
п.с. так что с эксимом все-таки? кому тарит госбанк - версии? подтверждений того, что мы на этой неделе платим крупный транш за вакцину, я не видел (хотя за темой слежу).
п.п.с. хорошие новости по вакцинам. едет модерна и с августа обещают наливать файзер всем желающим (то всё по коваксу, т.е. за хорошее поведение) там же пишут (м.б.сейчас это покупка части этого контракта была): Министр также сообщил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины CoronaVac производства компании Sinovac
Amat написав:Я, например, думаю что «перевод» это шаг к продаже банка с целью сокращения доли государства в банковском секторе.
Як на мене, це просто "декларація", на зразок "за все добре, проти всього поганого". Аби з "Ощадом" так заклопоталися окремі депутати треба: 1) копач від когось "згори" та/або 2) "зелена котлета". Мабуть, комусь досі кортить влаштувати "перетік" депо (раніше активніше тема "опрацьовувалася", роки три тому).