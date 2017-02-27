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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7933793479357936
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:09

GDV29
3(три) сделки из тех, что ранее попадали под мораторий, были заключены вчера. т.е. это не оно. не земля.
пейролы, форекс - да. выходной в США (за 4 Июля) - да.
зачистка мест под своих в НБУ и ясные перспективы с мвф - возможно.
закрытие месяца и квартала - немножко (там же и выплаты по казначейству - НДС, больничные за ковидный март выплатили...) - могло добавить дисбалансов
первые два дня месяца и дурная привычка нерезов и дочек откупать в эти дни дивы - не знаю, возможно.

п.с. так что с эксимом все-таки? кому тарит госбанк - версии?
подтверждений того, что мы на этой неделе платим крупный транш за вакцину, я не видел (хотя за темой слежу).

п.п.с. хорошие новости по вакцинам.
едет модерна и с августа обещают наливать файзер всем желающим (то всё по коваксу, т.е. за хорошее поведение)
там же пишут (м.б.сейчас это покупка части этого контракта была):
Министр также сообщил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины CoronaVac производства компании Sinovac
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:Я, например, думаю что «перевод» это шаг к продаже банка с целью сокращения доли государства в банковском секторе.

Як на мене, це просто "декларація", на зразок "за все добре, проти всього поганого".
Аби з "Ощадом" так заклопоталися окремі депутати треба: 1) копач від когось "згори" та/або 2) "зелена котлета". Мабуть, комусь досі кортить влаштувати "перетік" депо (раніше активніше тема "опрацьовувалася", роки три тому).
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:21

  centurionus написав:
  Amat написав:Я, например, думаю что «перевод» это шаг к продаже банка с целью сокращения доли государства в банковском секторе.

Як на мене, це просто "декларація", на зразок "за все добре, проти всього поганого".
Аби з "Ощадом" так заклопоталися окремі депутати треба: 1) копач від когось "згори" та/або 2) "зелена котлета". Мабуть, комусь досі кортить влаштувати "перетік" депо (раніше активніше тема "опрацьовувалася", роки три тому).

по-моему даже МВФ рекомендовал типа сократить долю госбанков и сделать одинаковые условия для всех.
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:16

На правах вихідного...(справді болюча тема)

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:Я - дивився :D
Я розумію, що не правильно доношу свою думку)) але суть же БЛАГОРОДНА - щоб бідніші сплачували менші податки, а багатші - більші.
Хочу людям - лише добра! :D
(просто не знаю механізму, як це добро людям зробити) :D

Почему бедные должны платить меньше налогов (в процентном отношении) чем богатые?
В голову не приходит ни одного аргумента. Все скидываются на содержание государства в меру своих сил. Почему Доллярчик, мерзнущий на базаре, должен платить 40% с заработанного, а Вася завхоз в школе, сидя в тепле, 18%?

Хотя подождите. Доллярчик на 1 группе платит 200 грн налогов, живёт в новострое и покупает смарты под аренду, а Вася 1000 и живёт с тёщей в хрущевке. Если кого и давить, то конечно Доллярчика.

Ви знаєте, я, навіть, в більшості з Вами погоджуюсь, що десь так в реальності воно і буде :)
Але, чому брати саме такий варіант?
Чому не взяти того ж таки умовного Долярчика, який мерзне на базарі і суддю/прокурора/депутата, який має 5-10 автівок і 50-100 квартир?
Так, з умовного Долярчика можна стягнути 2% з його майна, але чому не можна стягнути 30-40% з майна судді/прокурора/депутата, який має в 100500 разів більше і, в 99,9% це вкрадено в держави, а не зароблено, як в умовного Долярчика на морозі той мізер?

Так, я не знаю, яким механізмом відділити тих, хто чесно заробив мільйони доларів(є й такі) і тих, хто явно накрав у держави(читайте - в пересічних) і обкласти їх високими податками?

Бачите, тут же явно читається, що Успіх хоче зробити якнайкраще(повернути накрадене державі) - але всі все люблять перекрутити і сказати, що Успіх хоче з усіх "відібрати і розділити"!

Тому ще раз запитую - є такий механізм?(обкласти максимально корупціонерів, а по-мінімуму - всіх інших)
Нема?
Ну тоді все, я замовкаю :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мене дивує дуже стабільний курс гривні.
Мої думки, що курс долара в УКраїні міг би коливатися у більш значній мірі, а саме завдяки психологічному факторі, якщо б демінували гривню в 100 разів:

Чому так?
А ось чому.
Середня зарплата в Україні у травні 2021 року склала 13499 грн.
Якщо цю суму поділити на 100, то отримаємо 134,99
Приблизну такий розмір зарплати отримували трудяги в СССР десь в далекому 1984 році (Який же я вже старий пердун і дівчата в мою сторону вже не дивляться, але це лірика :)
Тому курс долара був би при такій деномінації гривні = 0,27 грн за 1 доллар США.
І ось, тепер, нікого б не здивував би курс па 0,30 грн за 1 нікомунепотрібний.
А якщо курс зростає з 27, 73 і стає 28,50 то це караул для нас теперішніх!
А якщо з 0,277 грн за 1$ курс "злетить" до 0,285 грн за 1 $ то на таке "дрібязкове" коливання курсу ніхто не звернув би увагу, окрім спекулянтів.
Ось що, імхо, означає психологічний фактор.
Yuri_61
 
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