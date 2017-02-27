Додано: Суб 03 лип, 2021 09:16

Vlad442 написав: Успіх написав: Я - дивився

Я розумію, що не правильно доношу свою думку)) але суть же БЛАГОРОДНА - щоб бідніші сплачували менші податки, а багатші - більші.

Хочу людям - лише добра!

(просто не знаю механізму, як це добро людям зробити) Я - дививсяЯ розумію, що не правильно доношу свою думку)) але суть же БЛАГОРОДНА - щоб бідніші сплачували менші податки, а багатші - більші.Хочу людям - лише добра!(просто не знаю механізму, як це добро людям зробити)

Почему бедные должны платить меньше налогов (в процентном отношении) чем богатые?

В голову не приходит ни одного аргумента. Все скидываются на содержание государства в меру своих сил. Почему Доллярчик, мерзнущий на базаре, должен платить 40% с заработанного, а Вася завхоз в школе, сидя в тепле, 18%?



Хотя подождите. Доллярчик на 1 группе платит 200 грн налогов, живёт в новострое и покупает смарты под аренду, а Вася 1000 и живёт с тёщей в хрущевке. Если кого и давить, то конечно Доллярчика. Почему бедные должны платить меньше налогов (в процентном отношении) чем богатые?В голову не приходит ни одного аргумента. Все скидываются на содержание государства в меру своих сил. Почему Доллярчик, мерзнущий на базаре, должен платить 40% с заработанного, а Вася завхоз в школе, сидя в тепле, 18%?Хотя подождите. Доллярчик на 1 группе платит 200 грн налогов, живёт в новострое и покупает смарты под аренду, а Вася 1000 и живёт с тёщей в хрущевке. Если кого и давить, то конечно Доллярчика.

Ви знаєте, я, навіть, в більшості з Вами погоджуюсь, що десь так в реальності воно і будеАле, чому брати саме такий варіант?Чому не взяти того ж таки умовного Долярчика, який мерзне на базарі і суддю/прокурора/депутата, який має 5-10 автівок і 50-100 квартир?Так, з умовного Долярчика можна стягнути 2% з його майна, але чому не можна стягнути 30-40% з майна судді/прокурора/депутата, який має в 100500 разів більше і, в 99,9% це вкрадено в держави, а не зароблено, як в умовного Долярчика на морозі той мізер?Так, я не знаю, яким механізмом відділити тих, хто чесно заробив мільйони доларів(є й такі) і тих, хто явно накрав у держави(читайте - в пересічних) і обкласти їх високими податками?Бачите, тут же явно читається, що Успіх хоче зробити якнайкраще(повернути накрадене державі) - але всі все люблять перекрутити і сказати, що Успіх хоче з усіх "відібрати і розділити"!Тому ще раз запитую - є такий механізм?(обкласти максимально корупціонерів, а по-мінімуму - всіх інших)Нема?Ну тоді все, я замовкаю