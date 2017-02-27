GDV29 3(три) сделки из тех, что ранее попадали под мораторий, были заключены вчера. т.е. это не оно. не земля. пейролы, форекс - да. выходной в США (за 4 Июля) - да. зачистка мест под своих в НБУ и ясные перспективы с мвф - возможно. закрытие месяца и квартала - немножко (там же и выплаты по казначейству - НДС, больничные за ковидный март выплатили...) - могло добавить дисбалансов первые два дня месяца и дурная привычка нерезов и дочек откупать в эти дни дивы - не знаю, возможно.
п.с. так что с эксимом все-таки? кому тарит госбанк - версии? подтверждений того, что мы на этой неделе платим крупный транш за вакцину, я не видел (хотя за темой слежу).
п.п.с. хорошие новости по вакцинам. едет модерна и с августа обещают наливать файзер всем желающим (то всё по коваксу, т.е. за хорошее поведение) там же пишут (м.б.сейчас это покупка части этого контракта была): Министр также сообщил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины CoronaVac производства компании Sinovac
Amat написав:Я, например, думаю что «перевод» это шаг к продаже банка с целью сокращения доли государства в банковском секторе.
Як на мене, це просто "декларація", на зразок "за все добре, проти всього поганого". Аби з "Ощадом" так заклопоталися окремі депутати треба: 1) копач від когось "згори" та/або 2) "зелена котлета". Мабуть, комусь досі кортить влаштувати "перетік" депо (раніше активніше тема "опрацьовувалася", роки три тому).
Amat написав:Я, например, думаю что «перевод» это шаг к продаже банка с целью сокращения доли государства в банковском секторе.
Як на мене, це просто "декларація", на зразок "за все добре, проти всього поганого". Аби з "Ощадом" так заклопоталися окремі депутати треба: 1) копач від когось "згори" та/або 2) "зелена котлета". Мабуть, комусь досі кортить влаштувати "перетік" депо (раніше активніше тема "опрацьовувалася", роки три тому).
по-моему даже МВФ рекомендовал типа сократить долю госбанков и сделать одинаковые условия для всех.
Успіх написав:Я - дивився Я розумію, що не правильно доношу свою думку)) але суть же БЛАГОРОДНА - щоб бідніші сплачували менші податки, а багатші - більші. Хочу людям - лише добра! (просто не знаю механізму, як це добро людям зробити)
Почему бедные должны платить меньше налогов (в процентном отношении) чем богатые? В голову не приходит ни одного аргумента. Все скидываются на содержание государства в меру своих сил. Почему Доллярчик, мерзнущий на базаре, должен платить 40% с заработанного, а Вася завхоз в школе, сидя в тепле, 18%?
Хотя подождите. Доллярчик на 1 группе платит 200 грн налогов, живёт в новострое и покупает смарты под аренду, а Вася 1000 и живёт с тёщей в хрущевке. Если кого и давить, то конечно Доллярчика.
Ви знаєте, я, навіть, в більшості з Вами погоджуюсь, що десь так в реальності воно і буде Але, чому брати саме такий варіант? Чому не взяти того ж таки умовного Долярчика, який мерзне на базарі і суддю/прокурора/депутата, який має 5-10 автівок і 50-100 квартир? Так, з умовного Долярчика можна стягнути 2% з його майна, але чому не можна стягнути 30-40% з майна судді/прокурора/депутата, який має в 100500 разів більше і, в 99,9% це вкрадено в держави, а не зароблено, як в умовного Долярчика на морозі той мізер?
Так, я не знаю, яким механізмом відділити тих, хто чесно заробив мільйони доларів(є й такі) і тих, хто явно накрав у держави(читайте - в пересічних) і обкласти їх високими податками?
Бачите, тут же явно читається, що Успіх хоче зробити якнайкраще(повернути накрадене державі) - але всі все люблять перекрутити і сказати, що Успіх хоче з усіх "відібрати і розділити"!
Тому ще раз запитую - є такий механізм?(обкласти максимально корупціонерів, а по-мінімуму - всіх інших) Нема? Ну тоді все, я замовкаю
Мене дивує дуже стабільний курс гривні. Мої думки, що курс долара в УКраїні міг би коливатися у більш значній мірі, а саме завдяки психологічному факторі, якщо б демінували гривню в 100 разів:
Чому так? А ось чому. Середня зарплата в Україні у травні 2021 року склала 13499 грн. Якщо цю суму поділити на 100, то отримаємо 134,99 Приблизну такий розмір зарплати отримували трудяги в СССР десь в далекому 1984 році (Який же я вже старий пердун і дівчата в мою сторону вже не дивляться, але це лірика Тому курс долара був би при такій деномінації гривні = 0,27 грн за 1 доллар США. І ось, тепер, нікого б не здивував би курс па 0,30 грн за 1 нікомунепотрібний. А якщо курс зростає з 27, 73 і стає 28,50 то це караул для нас теперішніх! А якщо з 0,277 грн за 1$ курс "злетить" до 0,285 грн за 1 $ то на таке "дрібязкове" коливання курсу ніхто не звернув би увагу, окрім спекулянтів. Ось що, імхо, означає психологічний фактор.
Amat написав:Я, например, думаю что «перевод» это шаг к продаже банка с целью сокращения доли государства в банковском секторе.
Як на мене, це просто "декларація", на зразок "за все добре, проти всього поганого". Аби з "Ощадом" так заклопоталися окремі депутати треба: 1) копач від когось "згори" та/або 2) "зелена котлета". Мабуть, комусь досі кортить влаштувати "перетік" депо (раніше активніше тема "опрацьовувалася", роки три тому).
по-моему даже МВФ рекомендовал типа сократить долю госбанков и сделать одинаковые условия для всех.
Т.зв. "вимоги/рекомендації МВФ" часто народжуються з подачі місцевих "авторів". Основна вимога МВФ - сбалансованість бюджету (місцеві "пояснюють" МВФ "причини" проблем з балансом, потім легендарні "вимоги МВФ" з'являються в меморандумах, як, наприклад, "підняти ціни на газ", на який МВФ, в принципі, начхати).
DmitryZP написав:Заодно ощад под фонд запихивают в фоне. Почему пишу в фоне - потому что кто-то может и пропустит этот финт от зеленого жулья. 600 они потом когда-нить сделают если по дороге не изменят закон. а Ощад сразу под фонд заводят.
Ви вважаєте це поганим?..
там держали суммы и по 100 млн грн, 100% гарантия возврата
теперь не погано?
У звязку з цим банк перевантажений пасивами і величезною кількістю відділень і обслуговуючого персоналу. Банк активно готують для продажу і щоб продати його вигідніше баланс треба зробити більш привабливим.
orest написав:У звязку з цим банк перевантажений пасивами і величезною кількістю відділень і обслуговуючого персоналу. Банк активно готують для продажу і щоб продати його вигідніше баланс треба зробити більш привабливим.
Т.зв. "вимоги/рекомендації МВФ" часто народжуються з подачі місцевих "авторів". Основна вимога МВФ - сбалансованість бюджету (місцеві "пояснюють" МВФ "причини" проблем з балансом, потім легендарні "вимоги МВФ" з'являються в меморандумах, як, наприклад, "підняти ціни на газ", на який МВФ, в принципі, начхати).
да, многое додумывается, искажается, как собственно и то, что у МВФ только одно требование. без никаких к нему комментариев--сбалансировать бюджет