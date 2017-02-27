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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7934793579367937
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:59

  clash написав:centurionus
Т.зв. "вимоги/рекомендації МВФ" часто народжуються з подачі місцевих "авторів". Основна вимога МВФ - сбалансованість бюджету (місцеві "пояснюють" МВФ "причини" проблем з балансом, потім легендарні "вимоги МВФ" з'являються в меморандумах, як, наприклад, "підняти ціни на газ", на який МВФ, в принципі, начхати).
да, многое додумывается, искажается, как собственно и то, что у МВФ только одно требование. без никаких к нему комментариев--сбалансировать бюджет :lol:

Требование, заимствованное бюрократами МВФ из старых учебников для западных экономистов, в наших условиях невыполнимо.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ! :D


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