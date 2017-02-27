clash написав:centurionusда, многое додумывается, искажается, как собственно и то, что у МВФ только одно требование. без никаких к нему комментариев--сбалансировать бюджетТ.зв. "вимоги/рекомендації МВФ" часто народжуються з подачі місцевих "авторів". Основна вимога МВФ - сбалансованість бюджету (місцеві "пояснюють" МВФ "причини" проблем з балансом, потім легендарні "вимоги МВФ" з'являються в меморандумах, як, наприклад, "підняти ціни на газ", на який МВФ, в принципі, начхати).
Требование, заимствованное бюрократами МВФ из старых учебников для западных экономистов, в наших условиях невыполнимо.