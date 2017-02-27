Т.зв. "вимоги/рекомендації МВФ" часто народжуються з подачі місцевих "авторів". Основна вимога МВФ - сбалансованість бюджету (місцеві "пояснюють" МВФ "причини" проблем з балансом, потім легендарні "вимоги МВФ" з'являються в меморандумах, як, наприклад, "підняти ціни на газ", на який МВФ, в принципі, начхати).
да, многое додумывается, искажается, как собственно и то, что у МВФ только одно требование. без никаких к нему комментариев--сбалансировать бюджет
Требование, заимствованное бюрократами МВФ из старых учебников для западных экономистов, в наших условиях невыполнимо.
п.с. Прикро, що ніхто не хоче ділитись думками/враженнями що-до тих, чи інших інвестицій Але ж хтось же ходить на ці семінари і купує ці платні уроки? Хто вони? якщо тутешньому панству це не цікаво, а Успіху достатньо і безкоштовного ютубчику глянути/послухати, щоб зловити правильний напрямок/думку
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 03 лип, 2021 12:15, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:У звязку з цим банк перевантажений пасивами і величезною кількістю відділень і обслуговуючого персоналу. Банк активно готують для продажу і щоб продати його вигідніше баланс треба зробити більш привабливим.
Де Ви побачили перезавантаженніть відділенями? Є якість пруфи, або просто так сказали? Що бачу я - останні роки 3 ощад і так позакривав безліч відділень. (Джерело https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/19/670140/ та http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-banki-v-2019-rotsi-zakrili-507-viddilen-z-nikh-303---oshchadbank Ощадбанк у 2019 році зменшив кількість відділень на 303 (до 2327) в 2020 за рік закрив Ощадбанк - 490, залишилось 1 837) Ті що лишились - бачу по своєму району - завжди черга на вулицю + черга в банкомат.
Кількість відділень скорочують усі великі той самий Приват
Станом на 01.01.2021 ПриватБанк мав 1717 відділень. За цим показником він поступається лише Ощадбанку. Протягом 2018 року відбулось скорочення кількості відділень на 222 установи, а за 4 роки – на 871 відділення.
Требование, заимствованное бюрократами МВФ из старых учебников для западных экономистов, в наших условиях невыполнимо.
Согласен. Но, учитывая, что караван идёт: деньги то дают, то обещают, и если принять за начальные условия, что в МВФ не идиоты, то о чём-то усреднённом стороны пытаются договориться, и что там в кулуарах известно очень ограниченному кругу, а значит и утверждать, что МВФ всё побоку, а главное сбалансировать бюджет, мне кажется ошибочно. Да и возвращаясь к истоку дискуссии, я просто считаю, что правильно и логично, если Ощад будет как все банки в плане гарантирования вкладов физлиц и если МВФ так рекомендует, то респект МВФу
Требование, заимствованное бюрократами МВФ из старых учебников для западных экономистов, в наших условиях невыполнимо.
Согласен. Но, учитывая, что караван идёт: деньги то дают, то обещают, и если принять за начальные условия, что в МВФ не идиоты, то о чём-то усреднённом стороны пытаются договориться, и что там в кулуарах известно очень ограниченному кругу, а значит и утверждать, что МВФ всё побоку, а главное сбалансировать бюджет, мне кажется ошибочно. Да и возвращаясь к истоку дискуссии, я просто считаю, что правильно и логично, если Ощад будет как все банки в плане гарантирования вкладов физлиц и если МВФ так рекомендует, то респект МВФу
МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платёжного баланса государства. Предоставление кредитов обычно сопровождается набором определённых условий и рекомендаций. Политика и рекомендации МВФ в отношении развивающихся стран неоднократно подвергались критике, суть которой состоит в том, что выполнение рекомендаций и условий, в итоге, направлено не на повышение самостоятельности, стабильности и развитие национальной экономики государства, а лишь на привязывание её к международным финансовым потокам.