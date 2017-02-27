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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7935793679377938
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 13:58

  ruvex написав:

Всему свое время, к этому все движется.



писец приходит исключительно тогда, когда его никто не ждёт?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 14:03

  Yuri_61 написав:
  ruvex написав:

Всему свое время, к этому все движется.



писец приходит исключительно тогда, когда его никто не ждёт?

когда наступает инфаркт покойник успевает только хекнуть.
Прикольно когда на тебя нападает сзади крупный хищник-ты не знаешь что это,но потом можешь узнать и даже выжить,но со шрамами :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 14:14

  Yuri_61 написав:
  ruvex написав:

Всему свое время, к этому все движется.



писец приходит исключительно тогда, когда его никто не ждёт?

Убитый климат переходящий в зону сверхвысоких температур, погодных катаклизмов.
Еще вспомним вырубленные леса и избыточное распахивание земель ведущих к развитию деградационных процессов. Около 14 млн.га с/х угодий под воздействием водной эрозии, более 7 ветровой эрозии, 20 млн охвачены пылевыми бурями.
Наверное о таких процессах не слышали великие умы современности.
Можно говорить исключительно о долларе, можно думать о ключевом направлении которое повлияет на все процессы.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 14:14

  clash написав:Успіх
зробити якнайкраще(повернути накрадене державі)

Державі - це кому конкретно? Тим самим прокурорам та іншим бюджетникам?.. :-D

  clash написав:сама идея неплохая. только надо для начала приблизить к нулю (до приемлемого минимума) возможность воровства у государства. иначе всё опять будет украдено другими :lol: :lol: :lol:

Де дуже спокійно - на цвинтарі.
Хазяйнувати треба, контролюючи витрати, а не поліцаїв наганяти... тут легально про**бують в рази більше, ніж крадуть.
sergey_sryvkin
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