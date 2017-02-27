писец приходит исключительно тогда, когда его никто не ждёт?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 лип, 2021 13:58
Додано: Суб 03 лип, 2021 14:03
когда наступает инфаркт покойник успевает только хекнуть.
Прикольно когда на тебя нападает сзади крупный хищник-ты не знаешь что это,но потом можешь узнать и даже выжить,но со шрамами
Додано: Суб 03 лип, 2021 14:14
Убитый климат переходящий в зону сверхвысоких температур, погодных катаклизмов.
Еще вспомним вырубленные леса и избыточное распахивание земель ведущих к развитию деградационных процессов. Около 14 млн.га с/х угодий под воздействием водной эрозии, более 7 ветровой эрозии, 20 млн охвачены пылевыми бурями.
Наверное о таких процессах не слышали великие умы современности.
Можно говорить исключительно о долларе, можно думать о ключевом направлении которое повлияет на все процессы.
Додано: Суб 03 лип, 2021 14:14
Державі - це кому конкретно? Тим самим прокурорам та іншим бюджетникам?..
Де дуже спокійно - на цвинтарі.
Хазяйнувати треба, контролюючи витрати, а не поліцаїв наганяти... тут легально про**бують в рази більше, ніж крадуть.
Додано: Суб 03 лип, 2021 14:53
sergey_sryvkin
считаю эти вещи взаимосвязанными.
другими словами: не проипёшь--не украдёшь
Додано: Суб 03 лип, 2021 15:01
Это так. И причин этому множество, например, ковидло. Потому что, не фиг шастать
Опять же, в связи с ковидлой, многие банки активно разрабатывают онлайн-услуги
А подготовка к продаже Ощада, я бы не стал так думать.
ИМХО, нах кому сдался тот Ощад.
Вон австрияки и хотели бы Аваль продать, да покупателей незаметно на горизонте
Додано: Суб 03 лип, 2021 15:40
писец приходит исключительно тогда, когда его никто не ждёт?[/quote]
когда наступает инфаркт покойник успевает только хекнуть.
Прикольно когда на тебя нападает сзади крупный хищник-ты не знаешь что это,но потом можешь узнать и даже выжить,но со шрамами [/quote]
Что то Вы мало даете организму на смерть от инфаркта .
А судороги,а пенка ,а посинение , а расслабление сфинктеров , а запах ........ Вы точно работали в медицине ?
Додано: Суб 03 лип, 2021 15:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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