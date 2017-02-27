Додано: Суб 03 лип, 2021 18:42

stas_rst написав: Чи має право на реалізацію наступна думка ?

У липні курс долара здивує українців - прогноз Чи має право на реалізацію наступна думка ?

Покуда требований о продаже валютной выручки нет, предложение валюты при эквивалентном росте объемов импорта и экспорта всегда будет отставать от спроса.

Очередная "божья роса" от форексовского загонялы. Анализировать экспорт без учета импорта - все равно, что смотреть на рост номинальных доходов без учета инфляции.По итогам 5-и месяцев 2021-го экспорт товаров, несмотря на (уже!) высокие цены на ЖРС, металлы и продовольствие, растет не сильнее, чем импорт - 24,8% против 24,5%. На отрицательном сальдо (а мы и исторически импортируем больше, чем экспортируем, и в этом году никакого сюрприза нет) увеличение объемов внешней торговли означает рост дефицита валюты, а не его уменьшение, или вовсе выход в профицит:Очевидно, что умозрительный мониторинг цен на выборочные товары экспорта ведет к ложным выводам. Анализировать необходимо всю матрицу 2*2: экспорт-объем, экспорт-цены, импорт-объем, импорт-цены.Далее, для анализа динамики спроса-предложения на валюту в контексте внешней торговли необходимо осознать радикально разную природу импорта и экспорта. Импорт - это валютный убыток, всецело и полностью. Экспорт - компенсация затрат на внутреннее производство плюс валютная прибыль.Последнее очень важно для осознания! Кто не уловил на лету, нужно сделать паузу и осмыслить.Оплачивая импорт подорожавших на 100% углеводородов, спрос на валюту вырастет на аналогичные 100%. С экспортом иначе - подорожавшее на 100% продовольствие не прибавило те же 100% в себестоимости производства. Увеличилась прибыль производителя, которую отправит на валютный рынок далеко не каждый и далеко не в полном объеме.Почему власть поднимает вопрос увеличения ренты - именно для того, чтобы бенефициаров сверхприбылей от экспорта подорожавшего сырья через бюджетное перераспределение было много, а не несколько. Инициатива по сути верная, а по форме - трудно сказать однозначно. Во-первых, она сильно запоздавшая - по ряду коммодов пик цен уже позади. Во-вторых, одновременно с прогрессивной системой рентных платежей проводится не очень удачная анти-олигархической риторика, что, наверняка, заставит Метинвесты, Митталы и прочие Феррэкспо прятать в оффшорах больше, чем планировалось.В общем, процесс сложный и комплексный, а качественный анализ обязан быть многофакторным. Внешняя торговля товарами, в том числе сырьем, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ сегодня однобоко благоприятной, вопреки громким заголовках недалеких журналистов и доморощенной аналитике горе-экспертов. При этом сильным благоприятным фактором для гривны остается открытость мировых финансовых рынков - мы можем одалживать много и относительно дешево. Также вселяет оптимизм инициатива по увеличению стабилизационного фонда МВФ, в случае реализации которой мы получим порядка 3,5 млрд долларов в форме ликвидного актива ЗВР (SDR), что поможет преодолеть высокую осеннюю нагрузку на бюджет в связи с пиком выплат по старым долгам