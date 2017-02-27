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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7936793779387939>
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 13:58

  ruvex написав:

Всему свое время, к этому все движется.



писец приходит исключительно тогда, когда его никто не ждёт?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 14:03

  Yuri_61 написав:
  ruvex написав:

Всему свое время, к этому все движется.



писец приходит исключительно тогда, когда его никто не ждёт?

когда наступает инфаркт покойник успевает только хекнуть.
Прикольно когда на тебя нападает сзади крупный хищник-ты не знаешь что это,но потом можешь узнать и даже выжить,но со шрамами :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 14:14

  Yuri_61 написав:
  ruvex написав:

Всему свое время, к этому все движется.



писец приходит исключительно тогда, когда его никто не ждёт?

Убитый климат переходящий в зону сверхвысоких температур, погодных катаклизмов.
Еще вспомним вырубленные леса и избыточное распахивание земель ведущих к развитию деградационных процессов. Около 14 млн.га с/х угодий под воздействием водной эрозии, более 7 ветровой эрозии, 20 млн охвачены пылевыми бурями.
Наверное о таких процессах не слышали великие умы современности.
Можно говорить исключительно о долларе, можно думать о ключевом направлении которое повлияет на все процессы.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 14:14

  clash написав:Успіх
зробити якнайкраще(повернути накрадене державі)

Державі - це кому конкретно? Тим самим прокурорам та іншим бюджетникам?.. :-D

  clash написав:сама идея неплохая. только надо для начала приблизить к нулю (до приемлемого минимума) возможность воровства у государства. иначе всё опять будет украдено другими :lol: :lol: :lol:

Де дуже спокійно - на цвинтарі.
Хазяйнувати треба, контролюючи витрати, а не поліцаїв наганяти... тут легально про**бують в рази більше, ніж крадуть.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 14:53

sergey_sryvkin
про**бують в рази більше, ніж крадуть.

считаю эти вещи взаимосвязанными.
другими словами: не проипёшь--не украдёшь :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 15:01

  budivelnik написав:Кількість відділень скорочують усі великі
той самий Приват

Это так. И причин этому множество, например, ковидло. Потому что, не фиг шастать

Опять же, в связи с ковидлой, многие банки активно разрабатывают онлайн-услуги

А подготовка к продаже Ощада, я бы не стал так думать.
ИМХО, нах кому сдался тот Ощад.
Вон австрияки и хотели бы Аваль продать, да покупателей незаметно на горизонте
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 15:40

  Мизантрóп написав:

Всему свое время, к этому все движется.



писец приходит исключительно тогда, когда его никто не ждёт?[/quote]
когда наступает инфаркт покойник успевает только хекнуть.
Прикольно когда на тебя нападает сзади крупный хищник-ты не знаешь что это,но потом можешь узнать и даже выжить,но со шрамами :wink:[/quote]


Что то Вы мало даете организму на смерть от инфаркта .
А судороги,а пенка ,а посинение , а расслабление сфинктеров , а запах ........ Вы точно работали в медицине ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:....... Вы точно работали в медицине ?
никогда,а в тайге бывал
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:42

  stas_rst написав:Чи має право на реалізацію наступна думка ?
У липні курс долара здивує українців - прогноз


Очередная "божья роса" от форексовского загонялы. Анализировать экспорт без учета импорта - все равно, что смотреть на рост номинальных доходов без учета инфляции.

По итогам 5-и месяцев 2021-го экспорт товаров, несмотря на (уже!) высокие цены на ЖРС, металлы и продовольствие, растет не сильнее, чем импорт - 24,8% против 24,5%. На отрицательном сальдо (а мы и исторически импортируем больше, чем экспортируем, и в этом году никакого сюрприза нет) увеличение объемов внешней торговли означает рост дефицита валюты, а не его уменьшение, или вовсе выход в профицит:
https://bank.gov.ua/files/ES/Tov_m.pdf

Зображення

Очевидно, что умозрительный мониторинг цен на выборочные товары экспорта ведет к ложным выводам. Анализировать необходимо всю матрицу 2*2: экспорт-объем, экспорт-цены, импорт-объем, импорт-цены.

Далее, для анализа динамики спроса-предложения на валюту в контексте внешней торговли необходимо осознать радикально разную природу импорта и экспорта. Импорт - это валютный убыток, всецело и полностью. Экспорт - компенсация затрат на внутреннее производство плюс валютная прибыль. Покуда требований о продаже валютной выручки нет, предложение валюты при эквивалентном росте объемов импорта и экспорта всегда будет отставать от спроса. Последнее очень важно для осознания! Кто не уловил на лету, нужно сделать паузу и осмыслить.

Оплачивая импорт подорожавших на 100% углеводородов, спрос на валюту вырастет на аналогичные 100%. С экспортом иначе - подорожавшее на 100% продовольствие не прибавило те же 100% в себестоимости производства. Увеличилась прибыль производителя, которую отправит на валютный рынок далеко не каждый и далеко не в полном объеме.

Почему власть поднимает вопрос увеличения ренты - именно для того, чтобы бенефициаров сверхприбылей от экспорта подорожавшего сырья через бюджетное перераспределение было много, а не несколько. Инициатива по сути верная, а по форме - трудно сказать однозначно. Во-первых, она сильно запоздавшая - по ряду коммодов пик цен уже позади. Во-вторых, одновременно с прогрессивной системой рентных платежей проводится не очень удачная анти-олигархической риторика, что, наверняка, заставит Метинвесты, Митталы и прочие Феррэкспо прятать в оффшорах больше, чем планировалось.

В общем, процесс сложный и комплексный, а качественный анализ обязан быть многофакторным. Внешняя торговля товарами, в том числе сырьем, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ сегодня однобоко благоприятной, вопреки громким заголовках недалеких журналистов и доморощенной аналитике горе-экспертов. При этом сильным позитивным фактором для гривны остается открытость мировых финансовых рынков - мы можем одалживать много и относительно дешево. Также вселяет оптимизм инициатива по увеличению стабилизационного фонда МВФ, в случае реализации которой мы получим порядка 3,5 млрд долларов в форме ликвидного актива ЗВР (SDR), что поможет преодолеть высокую осеннюю нагрузку на бюджет в связи с пиком выплат по старым долгам. Умеренный рост заграничных переводов заробитчан также мог бы оказывать свой вклад в укрепление гривны, но одновременно с ним отмечается резкое уменьшение профицита торговли услугами, который раньше был палочкой-выручалочкой, латающей дефицит торговли товарами

PS: если кто точно знает, почему падает экспорт услуг при стабильном их импорте - прокомментируйте, плиз, потому что у меня только догадки
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А вообще классный чувак был геббельс, у него запоребриковые манипуляторы много чему научились.
Например выхватывать при своих обвальных проповедях только негатив.
А вот такие очевидные вещи как логика не включают, запутывая пересичного откровенными перекручиваниями и ложью.
Сейчас расстолкую на пальцах, посмотрите на межбанк, какой там курс?
Теперь пора глянуть на наличку? Почему там на 20 копеек меньше? Ведь валюты совсем нет, её обвалистам систематически не хватает😀
Загонялы не учитывают в своих проплаченных текстах заробитчан и 180 000 только официальных программистов.
Какие там нах 100 мио или 200 дефицита торгбаланса?
Армия валютных носителей наливает под 1.5 ярда в месяц. Спроса на валюту внутри толком нет, ибо идёт реальное обнищание пересичного. Жёсткое расслоение общества набирает очередную высоту.
Народ сливает заначки и пашет за кордоном, вот почему наличка хронически отстаёт от межбанка, каждый живёт в своём мире. Импорт топлива, газа, обслуживание долгов, вывод девидендов, прочие забаганки уряда не слуг народа, вытягивает на себе загнанный в угол пересичный.
Вот и весь сказ. Если власть не наваляет дурака как один диабетик из Винницы, то баланс гривна по 28 может стать аксиомой на десятилетия.
Тем более урожай отличный с хорошими ценами.
А на кону ещё 2.7 ярда у.е. подарка от МВФ, осенью бюрократы съедутся и разродятся на доброе дело.
Вот такая басня малята, не говорите потом что вас одурачили пропагандисты своей примитивной песТнью будеттодькодорожать, думайте иногда хоть головой, а не другими частями тела(((
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 03 лип, 2021 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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