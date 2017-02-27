писец приходит исключительно тогда, когда его никто не ждёт?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 лип, 2021 13:58
Додано: Суб 03 лип, 2021 14:03
когда наступает инфаркт покойник успевает только хекнуть.
Прикольно когда на тебя нападает сзади крупный хищник-ты не знаешь что это,но потом можешь узнать и даже выжить,но со шрамами
Додано: Суб 03 лип, 2021 14:14
Убитый климат переходящий в зону сверхвысоких температур, погодных катаклизмов.
Еще вспомним вырубленные леса и избыточное распахивание земель ведущих к развитию деградационных процессов. Около 14 млн.га с/х угодий под воздействием водной эрозии, более 7 ветровой эрозии, 20 млн охвачены пылевыми бурями.
Наверное о таких процессах не слышали великие умы современности.
Можно говорить исключительно о долларе, можно думать о ключевом направлении которое повлияет на все процессы.
Додано: Суб 03 лип, 2021 14:14
Державі - це кому конкретно? Тим самим прокурорам та іншим бюджетникам?..
Де дуже спокійно - на цвинтарі.
Хазяйнувати треба, контролюючи витрати, а не поліцаїв наганяти... тут легально про**бують в рази більше, ніж крадуть.
Додано: Суб 03 лип, 2021 14:53
sergey_sryvkin
считаю эти вещи взаимосвязанными.
другими словами: не проипёшь--не украдёшь
Додано: Суб 03 лип, 2021 15:01
Это так. И причин этому множество, например, ковидло. Потому что, не фиг шастать
Опять же, в связи с ковидлой, многие банки активно разрабатывают онлайн-услуги
А подготовка к продаже Ощада, я бы не стал так думать.
ИМХО, нах кому сдался тот Ощад.
Вон австрияки и хотели бы Аваль продать, да покупателей незаметно на горизонте
Додано: Суб 03 лип, 2021 15:40
писец приходит исключительно тогда, когда его никто не ждёт?[/quote]
когда наступает инфаркт покойник успевает только хекнуть.
Прикольно когда на тебя нападает сзади крупный хищник-ты не знаешь что это,но потом можешь узнать и даже выжить,но со шрамами [/quote]
Что то Вы мало даете организму на смерть от инфаркта .
А судороги,а пенка ,а посинение , а расслабление сфинктеров , а запах ........ Вы точно работали в медицине ?
Додано: Суб 03 лип, 2021 15:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 03 лип, 2021 18:42
Очередная "божья роса" от форексовского загонялы. Анализировать экспорт без учета импорта - все равно, что смотреть на рост номинальных доходов без учета инфляции.
По итогам 5-и месяцев 2021-го экспорт товаров, несмотря на (уже!) высокие цены на ЖРС, металлы и продовольствие, растет не сильнее, чем импорт - 24,8% против 24,5%. На отрицательном сальдо (а мы и исторически импортируем больше, чем экспортируем, и в этом году никакого сюрприза нет) увеличение объемов внешней торговли означает рост дефицита валюты, а не его уменьшение, или вовсе выход в профицит:
Очевидно, что умозрительный мониторинг цен на выборочные товары экспорта ведет к ложным выводам. Анализировать необходимо всю матрицу 2*2: экспорт-объем, экспорт-цены, импорт-объем, импорт-цены.
Далее, для анализа динамики спроса-предложения на валюту в контексте внешней торговли необходимо осознать радикально разную природу импорта и экспорта. Импорт - это валютный убыток, всецело и полностью. Экспорт - компенсация затрат на внутреннее производство плюс валютная прибыль. Покуда требований о продаже валютной выручки нет, предложение валюты при эквивалентном росте объемов импорта и экспорта всегда будет отставать от спроса. Последнее очень важно для осознания! Кто не уловил на лету, нужно сделать паузу и осмыслить.
Оплачивая импорт подорожавших на 100% углеводородов, спрос на валюту вырастет на аналогичные 100%. С экспортом иначе - подорожавшее на 100% продовольствие не прибавило те же 100% в себестоимости производства. Увеличилась прибыль производителя, которую отправит на валютный рынок далеко не каждый и далеко не в полном объеме.
Почему власть поднимает вопрос увеличения ренты - именно для того, чтобы бенефициаров сверхприбылей от экспорта подорожавшего сырья через бюджетное перераспределение было много, а не несколько. Инициатива по сути верная, а по форме - трудно сказать однозначно. Во-первых, она сильно запоздавшая - по ряду коммодов пик цен уже позади. Во-вторых, одновременно с прогрессивной системой рентных платежей проводится не очень удачная анти-олигархической риторика, что, наверняка, заставит Метинвесты, Митталы и прочие Феррэкспо прятать в оффшорах больше, чем планировалось.
В общем, процесс сложный и комплексный, а качественный анализ обязан быть многофакторным. Внешняя торговля товарами, в том числе сырьем, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ сегодня однобоко благоприятной, вопреки громким заголовках недалеких журналистов и доморощенной аналитике горе-экспертов. При этом сильным позитивным фактором для гривны остается открытость мировых финансовых рынков - мы можем одалживать много и относительно дешево. Также вселяет оптимизм инициатива по увеличению стабилизационного фонда МВФ, в случае реализации которой мы получим порядка 3,5 млрд долларов в форме ликвидного актива ЗВР (SDR), что поможет преодолеть высокую осеннюю нагрузку на бюджет в связи с пиком выплат по старым долгам. Умеренный рост заграничных переводов заробитчан также мог бы оказывать свой вклад в укрепление гривны, но одновременно с ним отмечается резкое уменьшение профицита торговли услугами, который раньше был палочкой-выручалочкой, латающей дефицит торговли товарами
PS: если кто точно знает, почему падает экспорт услуг при стабильном их импорте - прокомментируйте, плиз, потому что у меня только догадки
Додано: Суб 03 лип, 2021 19:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А вообще классный чувак был геббельс, у него запоребриковые манипуляторы много чему научились.
Например выхватывать при своих обвальных проповедях только негатив.
А вот такие очевидные вещи как логика не включают, запутывая пересичного откровенными перекручиваниями и ложью.
Сейчас расстолкую на пальцах, посмотрите на межбанк, какой там курс?
Теперь пора глянуть на наличку? Почему там на 20 копеек меньше? Ведь валюты совсем нет, её обвалистам систематически не хватает😀
Загонялы не учитывают в своих проплаченных текстах заробитчан и 180 000 только официальных программистов.
Какие там нах 100 мио или 200 дефицита торгбаланса?
Армия валютных носителей наливает под 1.5 ярда в месяц. Спроса на валюту внутри толком нет, ибо идёт реальное обнищание пересичного. Жёсткое расслоение общества набирает очередную высоту.
Народ сливает заначки и пашет за кордоном, вот почему наличка хронически отстаёт от межбанка, каждый живёт в своём мире. Импорт топлива, газа, обслуживание долгов, вывод девидендов, прочие забаганки уряда не слуг народа, вытягивает на себе загнанный в угол пересичный.
Вот и весь сказ. Если власть не наваляет дурака как один диабетик из Винницы, то баланс гривна по 28 может стать аксиомой на десятилетия.
Тем более урожай отличный с хорошими ценами.
А на кону ещё 2.7 ярда у.е. подарка от МВФ, осенью бюрократы съедутся и разродятся на доброе дело.
Вот такая басня малята, не говорите потом что вас одурачили пропагандисты своей примитивной песТнью будеттодькодорожать, думайте иногда хоть головой, а не другими частями тела(((
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 03 лип, 2021 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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