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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7936793779387939
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:10

  zРадио написав:PS: если кто точно знает, почему падает экспорт услуг при стабильном их импорте - прокомментируйте, плиз, потому что у меня только догадки


где-то я встречал мыслю, что бизнес стал придерживать свою выручку в оффшорах (т.е. меньше заводить сюда через услуги)
baraka
 
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