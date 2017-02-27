Игорь Алексеевич написав:

Amat написав: Я, например, думаю что «перевод» это шаг к продаже банка с целью сокращения доли государства в банковском секторе. Я, например, думаю что «перевод» это шаг к продаже банка с целью сокращения доли государства в банковском секторе.

приват. он был хоть и не гос., но если бы он рухнул, то тогда как домино развалилась бы вся банковская систем страны. курс был бы сегодня далеко за 50. поэтому го-во и взяло его под своё крыло.ощад из той же серии, есл его продадут и с ним что то случится, то тогда писец всей банковской системе. фонд просто не в состоянии будет выплатить, а др. банки перестанут отдавать вклады, т.к более 80% населения в один день захотят всё снять со своих счетов.и тогда опять придётся его национализировать????