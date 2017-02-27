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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 лип, 2021 19:10
zРадио написав:
PS: если кто точно знает, почему падает экспорт услуг при стабильном их импорте - прокомментируйте, плиз, потому что у меня только догадки
где-то я встречал мыслю, что бизнес стал придерживать свою выручку в оффшорах (т.е. меньше заводить сюда через услуги)
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Додано: Суб 03 лип, 2021 20:40
somilitark
Если власть не наваляет дурака как один диабетик из Винницы, то баланс гривна по 28 может стать аксиомой на десятилетия
сначала нам будет трудно, потом нас останется мало. Одно радует--все эти процессы будут при стабильном курсе
и то вряд ли
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clash
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Додано: Суб 03 лип, 2021 20:53
somilitark написав:
Тем более урожай отличный с хорошими ценами
Угу, але якось ціни в атб на цукор і олію в це не вірять))
Особливо в Сільпо Чумак пА 72грн 0,9л
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Додано: Суб 03 лип, 2021 20:53
clash написав:centurionus
Т.зв. "вимоги/рекомендації МВФ" часто народжуються з подачі місцевих "авторів". Основна вимога МВФ - сбалансованість бюджету (місцеві "пояснюють" МВФ "причини" проблем з балансом, потім легендарні "вимоги МВФ" з'являються в меморандумах, як, наприклад, "підняти ціни на газ", на який МВФ, в принципі, начхати).
да, многое додумывается, искажается, как собственно и то, что у МВФ только одно требование. без никаких к нему комментариев--сбалансировать бюджет
у МВФ вимоги в дюравій бочці позатикати дзюри.
Але в наших керманичів вистачало духу тільки пообіцяти.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 21:00
somilitark написав:
. Спроса на валюту внутри толком нет, ибо идёт реальное обнищание пересичного. Жёсткое расслоение общества набирает очередную высоту.
somilitark написав:
Если власть не наваляет дурака как один диабетик из Винницы, то баланс гривна по 28 может стать аксиомой на десятилетия.
нет логики, как с обнищавших налоги собирать? никак. будут увеличивать пирамиду овгз построенную на низкой ставке рефинансирования (кроме печатного станка объективно финансировать овгз некому) очковтирая нариду про низкую управляемую инфляцию и большие стройки.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 21:51
somilitark написав:
А вообще классный чувак был геббельс, у него запоребриковые манипуляторы много чему научились.
Например выхватывать при своих обвальных проповедях только негатив.
А вот такие очевидные вещи как логика не включают, запутывая пересичного откровенными перекручиваниями и ложью
Опять он в свою пресную кашу из слабых аргументов в качестве усилителя вкуса подмешал лже-патриотизм. Трус, провокатор и баламут!
somilitark написав:
Сейчас расстолкую на пальцах
Для начала не мешало бы научиться правильно писать слово "растолкую"
somilitark написав:
не учитывают заробитчан и 180 000 только официальных программистов
О росте поступлений от заробитчан я написал. О падении доходов от экспорта услуг, куда попадает и ПО - тоже написал. Кто-то так спешил взорваться гадостями, что поленился дочитать комментарий до конца
somilitark написав:
Армия валютных носителей наливает под 1.5 ярда в месяц. Спроса на валюту внутри толком нет, ибо идёт реальное обнищание пересичного. Жёсткое расслоение общества набирает очередную высоту.
Народ сливает заначки и пашет за кордоном, вот почему наличка хронически отстаёт от межбанка, каждый живёт в своём мире. Импорт топлива, газа, обслуживание долгов, вывод девидендов, прочие забаганки уряда не слуг народа, вытягивает на себе загнанный в угол пересичный
Ооо... Вот это уже ближе к теме. Валютные заначки - такие же резервы населения, как ЗВР - государства. Чем меньше на руках валюты, тем сильнее последствия в случае какого-либо экономического шока (которым может стать отток капитала в трежерис после начала тейперинга, или любой из т.н. черных лебедей), поскольку с целью пополнения запасов и финансирования импорта самым дефицитным товаром становится доллар
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Додано: Суб 03 лип, 2021 21:56
Сразу вся троллячая шушера из-за поребрика возбудилась.
Это уже не смешит, откусите через год, курс будет ниже 28, как бы вы не тужились и завоёвывали высокое доверие у доллярчиков(((
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Додано: Суб 03 лип, 2021 22:30
Игорь Алексеевич написав: Amat написав:
Я, например, думаю что «перевод» это шаг к продаже банка с целью сокращения доли государства в банковском секторе.
приват. он был хоть и не гос., но если бы он рухнул, то тогда как домино развалилась бы вся банковская систем страны. курс был бы сегодня далеко за 50. поэтому го-во и взяло его под своё крыло.
ощад из той же серии, есл его продадут и с ним что то случится, то тогда писец всей банковской системе. фонд просто не в состоянии будет выплатить, а др. банки перестанут отдавать вклады, т.к более 80% населения в один день захотят всё снять со своих счетов.
и тогда опять придётся его национализировать????
чтобы потушить панику, тогда, Приват залили налом по всей стране, в Запорожье за неделю в Приват вывезли 2 ярда нала, тогда это было возможно, но не сейчас...
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