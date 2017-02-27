косквітали яблуні черешні
Попливли тумани над річкою
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лип, 2021 05:49
Катюша українською
косквітали яблуні черешні
Попливли тумани над річкою
Додано: Нед 04 лип, 2021 08:13
Коротко про вчорашній футбол
"Какая бооооооль, какая бооооооль...."©
Додано: Нед 04 лип, 2021 08:45
Додано: Нед 04 лип, 2021 08:47
Додано: Нед 04 лип, 2021 08:51
ніякої болі (nothing personal just business)
констатація факту- сбірна України була вчора на своєому рівні
т.е. ее там не должно было быть вообще))) но,
удачный расклад и случайный выход в 1/8, потом героизм (вместо футбола) со шведами
и как итог проход в 1/4 (где по всем рейтингам СБУ была самая слабая из 8 команд),
сильнее нас даже чехи, тем более все остальные
если англичане не сопьются до финала, то мы увидим пару Италия-Англия
хотя из полуфиналистов симпатичны все 4 команды (всегда топил за Италию , еще с ЧМ1978, хотя не всегда Италия игра на уровне, в этом турнире у них очень достойная игра ...мне нравится еще Дания "темная лошадка")
Додано: Нед 04 лип, 2021 08:52
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:30
edvardd с клозетами точно перебор!
врачи, я где-то читал, не рекомендуют вываливать всё содержимое головы в соцсети и на форумы
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:31
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:33
Думаете, что снова настает пора государству активно заниматься собственной промышленностью. Товары, которые будут пользоваться спросом в ближайшие десятилетия уже известны - сельскохозяйственная техника (копии лучших иностранных образцов, запчасти), электромобили (собственные разработки так как все разработано уже дедами до нас), малые летательные аппараты или роботы, ветровые электростанции и т.д.
На валютном рынке, по моему, назрел очередной разворот - гривна в рыночных условиях будет снижаться. Цены на зерно откатились вниз!!! и стабилизировались по ходу до конца августа в ясно различаемом канале. И это на фоне роста цен на нефть и газ - импортной продукции, имеющей традиционно сверхнизкую!!! эластичность спроса в зависимости от цен на нее.
Т.е. ситуация вкратце такая и новый тренд теперь такой - поступает валюты все меньше, а уходит из страны все больше. Рынок на межбанке уже реагирует на угрозу "северного потока-2" и риск для Украины уменьшить валютную выручку от транзита газа в Европу до 0. А это суммы приличные - по моим подсчетам от 3 до 6 млрд за год. Если таких денег межбанк уже не увидит в ближайший год, то риски девальвации гривны до 40-45 грн за евро получат 80%-90%-ю вероятность. К этому добавится еще коллапс от неспособности работы газотранспортной системы Украины без технологического газа, который раньше всегда был российским и появятся проблемы с отоплением зимой, что добьет системы отопления.
К сожалению, моих знаний не хватает чтобы трезво оценить эти последствия. Но судя по некоторым волнениям в банковской среде, коммунальных теплосетях катастрофичность этой ситуации предполагаю не только я.
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
типа рф готова потерять огромный рынок газа Украины, консервировать скважины и тд.. Без транзита подпишут прямой контакт с промышленными потребителями, для отопление есть собственная газодобыча.
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