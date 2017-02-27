Додано: Нед 04 лип, 2021 09:33

ruvex написав: Yuri_61 написав: писец приходит исключительно тогда, когда его никто не ждёт? писец приходит исключительно тогда, когда его никто не ждёт?

Убитый климат переходящий в зону сверхвысоких температур, погодных катаклизмов.

Еще вспомним вырубленные леса и избыточное распахивание земель ведущих к развитию деградационных процессов. Около 14 млн.га с/х угодий под воздействием водной эрозии, более 7 ветровой эрозии, 20 млн охвачены пылевыми бурями.

Наверное о таких процессах не слышали великие умы современности.

Можно говорить исключительно о долларе, можно думать о ключевом направлении которое повлияет на все процессы. Убитый климат переходящий в зону сверхвысоких температур, погодных катаклизмов.Еще вспомним вырубленные леса и избыточное распахивание земель ведущих к развитию деградационных процессов. Около 14 млн.га с/х угодий под воздействием водной эрозии, более 7 ветровой эрозии, 20 млн охвачены пылевыми бурями.Наверное о таких процессах не слышали великие умы современности.Можно говорить исключительно о долларе, можно думать о ключевом направлении которое повлияет на все процессы.

откатились вниз

Думаете, что снова настает пора государству активно заниматься собственной промышленностью. Товары, которые будут пользоваться спросом в ближайшие десятилетия уже известны - сельскохозяйственная техника (копии лучших иностранных образцов, запчасти), электромобили (собственные разработки так как все разработано уже дедами до нас), малые летательные аппараты или роботы, ветровые электростанции и т.д.На валютном рынке, по моему, назрел очередной разворот - гривна в рыночных условиях будет снижаться. Цены на зерно!!! и стабилизировались по ходу до конца августа в ясно различаемом канале. И это на фоне роста цен на нефть и газ - импортной продукции, имеющей традиционно сверхнизкую!!! эластичность спроса в зависимости от цен на нее.Т.е. ситуация вкратце такая и новый тренд теперь такой - поступает валюты все меньше, а уходит из страны все больше. Рынок на межбанке уже реагирует на угрозу "северного потока-2" и риск для Украины уменьшить валютную выручку от транзита газа в Европу до 0. А это суммы приличные - по моим подсчетам от 3 до 6 млрд за год. Если таких денег межбанк уже не увидит в ближайший год, то риски девальвации гривны до 40-45 грн за евро получат 80%-90%-ю вероятность. К этому добавится еще коллапс от неспособности работы газотранспортной системы Украины без технологического газа, который раньше всегда был российским и появятся проблемы с отоплением зимой, что добьет системы отопления.К сожалению, моих знаний не хватает чтобы трезво оценить эти последствия. Но судя по некоторым волнениям в банковской среде, коммунальных теплосетях катастрофичность этой ситуации предполагаю не только я.