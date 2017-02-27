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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7938793979407941>
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 05:49

Катюша українською

косквітали яблуні черешні
Попливли тумани над річкою

https://www.tiktok.com/@ulyana_kovalyk/ ... lang=ru-RU
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 08:13

Коротко про вчорашній футбол

"Какая бооооооль, какая бооооооль...."© :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 08:45

  Успіх написав:"Какая бооооооль, какая бооооооль...."© :roll:

доказан тезис ВВП...
одинаково не умеем...
gdadiz
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 08:47

  juristkostya написав:
  edvardd написав: тогда это было возможно, но не сейчас...

А что изменилось-то? Станок сломался?

нет, просто управления НБУ в областях выглядят теперь так:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 08:51

  Успіх написав:"Какая бооооооль, какая бооооооль...."© :roll:


ніякої болі (nothing personal just business)
констатація факту- сбірна України була вчора на своєому рівні


т.е. ее там не должно было быть вообще))) но,
удачный расклад и случайный выход в 1/8, потом героизм (вместо футбола) со шведами
и как итог проход в 1/4 (где по всем рейтингам СБУ была самая слабая из 8 команд),
сильнее нас даже чехи, тем более все остальные


если англичане не сопьются до финала, то мы увидим пару Италия-Англия
хотя из полуфиналистов симпатичны все 4 команды (всегда топил за Италию , еще с ЧМ1978, хотя не всегда Италия игра на уровне, в этом турнире у них очень достойная игра ...мне нравится еще Дания "темная лошадка")
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 08:52

  gdadiz написав:
  Успіх написав:"Какая бооооооль, какая бооооооль...."© :roll:

доказан тезис ВВП...
одинаково не умеем...


доказано, ты ватник,

вали нх*р д*б*л (до ВВХ)
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:30

edvardd с клозетами точно перебор!
врачи, я где-то читал, не рекомендуют вываливать всё содержимое головы в соцсети и на форумы :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:31

  edvardd написав:
  juristkostya написав:
  edvardd написав: тогда это было возможно, но не сейчас...

А что изменилось-то? Станок сломался?

нет, просто управления НБУ в областях выглядят теперь так:
Зображення

Ваша аргументация, как всегда, безупречна...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:33

  ruvex написав:
  Yuri_61 написав:писец приходит исключительно тогда, когда его никто не ждёт?

Убитый климат переходящий в зону сверхвысоких температур, погодных катаклизмов.
Еще вспомним вырубленные леса и избыточное распахивание земель ведущих к развитию деградационных процессов. Около 14 млн.га с/х угодий под воздействием водной эрозии, более 7 ветровой эрозии, 20 млн охвачены пылевыми бурями.
Наверное о таких процессах не слышали великие умы современности.
Можно говорить исключительно о долларе, можно думать о ключевом направлении которое повлияет на все процессы.

Думаете, что снова настает пора государству активно заниматься собственной промышленностью. Товары, которые будут пользоваться спросом в ближайшие десятилетия уже известны - сельскохозяйственная техника (копии лучших иностранных образцов, запчасти), электромобили (собственные разработки так как все разработано уже дедами до нас), малые летательные аппараты или роботы, ветровые электростанции и т.д.

На валютном рынке, по моему, назрел очередной разворот - гривна в рыночных условиях будет снижаться. Цены на зерно откатились вниз!!! и стабилизировались по ходу до конца августа в ясно различаемом канале. И это на фоне роста цен на нефть и газ - импортной продукции, имеющей традиционно сверхнизкую!!! эластичность спроса в зависимости от цен на нее.

Т.е. ситуация вкратце такая и новый тренд теперь такой - поступает валюты все меньше, а уходит из страны все больше. Рынок на межбанке уже реагирует на угрозу "северного потока-2" и риск для Украины уменьшить валютную выручку от транзита газа в Европу до 0. А это суммы приличные - по моим подсчетам от 3 до 6 млрд за год. Если таких денег межбанк уже не увидит в ближайший год, то риски девальвации гривны до 40-45 грн за евро получат 80%-90%-ю вероятность. К этому добавится еще коллапс от неспособности работы газотранспортной системы Украины без технологического газа, который раньше всегда был российским и появятся проблемы с отоплением зимой, что добьет системы отопления.

К сожалению, моих знаний не хватает чтобы трезво оценить эти последствия. Но судя по некоторым волнениям в банковской среде, коммунальных теплосетях катастрофичность этой ситуации предполагаю не только я.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:К этому добавится еще коллапс от неспособности работы газотранспортной системы Украины без технологического газа, который раньше всегда был российским
типа рф готова потерять огромный рынок газа Украины, консервировать скважины и тд.. Без транзита подпишут прямой контакт с промышленными потребителями, для отопление есть собственная газодобыча.
vitaliian
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