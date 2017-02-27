|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:55
Успіх написав:
"Какая бооооооль, какая бооооооль...."©
Долярчик, ти запарив багатовекторністю думок ... постав ректальну свічку, якщо "такая боль".
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1509
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 578 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|26597
|3686814
|
|
|945
|244875
|
|
|7552
|1836568
|