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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7938793979407941
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:55

  Успіх написав:"Какая бооооооль, какая бооооооль...."© :roll:

Долярчик, ти запарив багатовекторністю думок ... постав ректальну свічку, якщо "такая боль".
stas_rst
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