edvardd написав: тогда это было возможно, но не сейчас...
А что изменилось-то? Станок сломался?
нет, просто управления НБУ в областях выглядят теперь так:
Ваша аргументация, как всегда, безупречна...[/quote] зато наглядно, терруправления уничтожены, нал, который там хранился, на час Ч, якобы перераспределён по уполномоченным банкам, но есть одно но, у них нет сертифицированных хранилищ, для таких объёмов нала, поэтому и написал, что для спасения монстров теперь таких объёмов нала на местах нет, вот Холява писал, что его в опу целовали за занос нала в банк... а на фото был примерный объём хранилищ в уполномоченных банках, а туда 2 ярда не вместится...
Кто-то может объяснить такое яявление - давно заметил, что в популярных обменках в субботу курсы опускаются на 5 копеек по отношению к пятнице, а в воскресенье возвращаются - на 5 копеек вверх? Вот и сейчас - в пятницу 27.25 - 27.35, в субботу - 27.20 - 27.30, сейчас опять 27.25 - 27.35. Мелочь, но просто интересно - в субботу курсы, как правило, чуть ниже, чем в воскресенье.