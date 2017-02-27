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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 79397940794179427943>
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:55

  Успіх написав:"Какая бооооооль, какая бооооооль...."© :roll:

Долярчик, ти запарив багатовекторністю думок ... постав ректальну свічку, якщо "такая боль".
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:14

  stas_rst написав:
  Успіх написав:"Какая бооооооль, какая бооооооль...."© :roll:

Долярчик, ти запарив багатовекторністю думок ... постав ректальну свічку, якщо "такая боль".

А що, Стаса не болить за нашу збірну? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:16

Успіх Возможно он за хоккей или гольф :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:26

  Мизантрóп написав:Успіх Возможно он за хоккей или гольф :wink:

можливо, у когось це був сарказм про "боль" ?
Стас сприймає речі об'єктивно і не цитує "барабанщіков".
1/4 будь-яким способом - це вже досягнення!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:36

  edvardd написав:
  juristkostya написав:
  edvardd написав: тогда это было возможно, но не сейчас...

А что изменилось-то? Станок сломался?

нет, просто управления НБУ в областях выглядят теперь так:
Зображення

Ваша аргументация, как всегда, безупречна...[/quote]
зато наглядно, терруправления уничтожены, нал, который там хранился, на час Ч, якобы перераспределён по уполномоченным банкам, но есть одно но, у них нет сертифицированных хранилищ, для таких объёмов нала, поэтому и написал, что для спасения монстров теперь таких объёмов нала на местах нет, вот Холява писал, что его в опу целовали за занос нала в банк...
а на фото был примерный объём хранилищ в уполномоченных банках, а туда 2 ярда не вместится...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ладно, щось про футбол і "заборонених барабанщиків" - не задалось :roll:
То давайте ближче до теми :D
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:40

Кто-то может объяснить такое яявление - давно заметил, что в популярных обменках в субботу курсы опускаются на 5 копеек по отношению к пятнице, а в воскресенье возвращаются - на 5 копеек вверх?
Вот и сейчас - в пятницу 27.25 - 27.35, в субботу - 27.20 - 27.30, сейчас опять 27.25 - 27.35.
Мелочь, но просто интересно - в субботу курсы, как правило, чуть ниже, чем в воскресенье.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:42

  Успіх написав:Ладно, щось про футбол і "заборонених барабанщиків" - не задалось :roll:
То давайте ближче до теми :D


Видео не смотрел, но сразу вопрос - а у этого Черняка он есть, этот миллиард долларов?
Он со своего острова к нам обращается?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:44

kluychkooleg як варіант, вниз на прийом, бо багато хто зливає кровні на "погулять" :) особливо після обіду в суботу :)
потім тверезіє під обід в неділю і бачить "попандос" на зміні курсу вверх в 5 коп. :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:53

  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:Ладно, щось про футбол і "заборонених барабанщиків" - не задалось :roll:
То давайте ближче до теми :D


Видео не смотрел, но сразу вопрос - а у этого Черняка он есть, этот миллиард долларов?
Он со своего острова к нам обращается?
из Майами, если правильно помню....
juristkostya
 
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