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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7940794179427943>
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:57

  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:Ладно, щось про футбол і "заборонених барабанщиків" - не задалось :roll:
То давайте ближче до теми :D


Видео не смотрел, но сразу вопрос - а у этого Черняка он есть, этот миллиард долларов?
Он со своего острова к нам обращается?

Так його послухати - то в нього 100500 бізнесів!
Так що все може бути/всі кошти в його бізнесах.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:57

  prodigy написав:сильнее нас даже чехи, тем более все остальные


Чехи не даже, а просто сильнее. Очень достойно выступили, ну и настоящую звезду в составе имеют - Шика.
А наши да, если класса нет, то везение рано или поздно заканчивается.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:59

  Успіх написав:
  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:Ладно, щось про футбол і "заборонених барабанщиків" - не задалось :roll:
То давайте ближче до теми :D


Видео не смотрел, но сразу вопрос - а у этого Черняка он есть, этот миллиард долларов?
Он со своего острова к нам обращается?

Так його послухати - то в нього 100500 бізнесів!
Так що все може бути/всі кошти в його бізнесах.


ОК, но слушать не буду, мне не нужен миллиард долларов и даже миллион не нужен.
Не хочу свихнуться от мысли о том, что с ним делать.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:01

kluychkooleg
Не хочу свихнуться от мысли о том, что с ним делать

ну да, куда лучше свихнуться от мониторинга и прогнозов курсов :lol: :lol: :lol:
Востаннє редагувалось clash в Нед 04 лип, 2021 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:02

  juristkostya написав:
  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:Ладно, щось про футбол і "заборонених барабанщиків" - не задалось :roll:
То давайте ближче до теми :D


Видео не смотрел, но сразу вопрос - а у этого Черняка он есть, этот миллиард долларов?
Он со своего острова к нам обращается?
из Майами, если правильно помню....


ну из Майами и я могу ролик записать :) Полететь туда и записать.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:04

  clash написав:kluychkooleg
Не хочу свихнуться от мысли о том, что с ним делать

ну да, куда лучше свихнуться от мониторинга и прогнозов курсов :lol: :lol: :lol:


Это игра, от нее не свихнешься. Вам нужен миллиард долларов, вот вы и смотрите видосы Успиха. Мне нет, мне своих денег с головой хватает. Нет ничего важнее душевного спокойствия. Вот, как его достичь, это бы было интереснее.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Нед 04 лип, 2021 11:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:мне не нужен миллиард долларов и даже миллион не нужен.
Не хочу свихнуться от мысли о том, что с ним делать.

Правильно)) Нам достатньо і 100Кдол. ;)
(в активах, які приносять кеш-флоу) :D
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 04 лип, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:06

kluychkooleg
Вам нужен миллиард долларов, вот вы и смотрите видосы долярчик

а что мне за просмотры ярд долларов дадут? :shock: :roll:
clash
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:07

  clash написав:kluychkooleg
Вам нужен миллиард долларов, вот вы и смотрите видосы долярчик

а что мне за просмотры ярд долларов дадут? :shock: :roll:


Ну может там в конце и раздают.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Ну может там в конце и раздают

Там - цікаві думки роздають! ;)
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