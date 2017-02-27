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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:57
kluychkooleg написав: Успіх написав:
Ладно, щось про футбол і "заборонених барабанщиків" - не задалось
То давайте ближче до теми
Видео не смотрел, но сразу вопрос - а у этого Черняка он есть, этот миллиард долларов?
Он со своего острова к нам обращается?
Так його послухати - то в нього 100500 бізнесів!
Так що все може бути/всі кошти в його бізнесах.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 10:57
prodigy написав:
сильнее нас даже чехи, тем более все остальные
Чехи не даже, а просто сильнее. Очень достойно выступили, ну и настоящую звезду в составе имеют - Шика.
А наши да, если класса нет, то везение рано или поздно заканчивается.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 10:59
Успіх написав: kluychkooleg написав: Успіх написав:
Ладно, щось про футбол і "заборонених барабанщиків" - не задалось
То давайте ближче до теми
Видео не смотрел, но сразу вопрос - а у этого Черняка он есть, этот миллиард долларов?
Он со своего острова к нам обращается?
Так його послухати - то в нього 100500 бізнесів!
Так що все може бути/всі кошти в його бізнесах.
ОК, но слушать не буду, мне не нужен миллиард долларов и даже миллион не нужен.
Не хочу свихнуться от мысли о том, что с ним делать.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:01
kluychkooleg
Не хочу свихнуться от мысли о том, что с ним делать
ну да, куда лучше свихнуться от мониторинга и прогнозов курсов
Востаннє редагувалось clash
в Нед 04 лип, 2021 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:02
juristkostya написав: kluychkooleg написав: Успіх написав:
Ладно, щось про футбол і "заборонених барабанщиків" - не задалось
То давайте ближче до теми
Видео не смотрел, но сразу вопрос - а у этого Черняка он есть, этот миллиард долларов?
Он со своего острова к нам обращается?
из Майами, если правильно помню....
ну из Майами и я могу ролик записать
Полететь туда и записать.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:04
Это игра, от нее не свихнешься. Вам нужен миллиард долларов, вот вы и смотрите видосы Успиха. Мне нет, мне своих денег с головой хватает. Нет ничего важнее душевного спокойствия. Вот, как его достичь, это бы было интереснее.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Нед 04 лип, 2021 11:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:05
kluychkooleg написав:
мне не нужен миллиард долларов и даже миллион не нужен.
Не хочу свихнуться от мысли о том, что с ним делать.
Правильно)) Нам достатньо і 100Кдол.
(в активах, які приносять кеш-флоу)
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 04 лип, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:06
kluychkooleg
Вам нужен миллиард долларов, вот вы и смотрите видосы долярчик
а что мне за просмотры ярд долларов дадут?
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:07
clash написав:kluychkooleg
Вам нужен миллиард долларов, вот вы и смотрите видосы долярчик
а что мне за просмотры ярд долларов дадут?
Ну может там в конце и раздают.
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