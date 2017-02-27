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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7940794179427943
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:10

kluychkooleg я Черняка бесплатно смотреть не буду! мне надо знать наверняка
clash
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:14

  clash написав:kluychkooleg я Черняка бесплатно смотреть не буду! мне надо знать наверняка


Тогда это не ко мне - это к Успиху, уж он-то точно досмотрел. Но, так как написал, что у него 100К, то, скорее всего, именно такую сумму там и дают всем досмотревшим до конца.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:18

  kluychkooleg написав:
  clash написав:kluychkooleg я Черняка бесплатно смотреть не буду! мне надо знать наверняка


Тогда это не ко мне - это к Успиху, уж он-то точно досмотрел. Но, так как написал, что у него 100К, то, скорее всего, именно такую сумму там и дают всем досмотревшим до конца.

Ну я ж написав, що там цікаві думки роздають, а вже за допомогою їх - можна заробити долярчики :D
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:это к Успиху, уж он-то точно досмотрел. Но, так как написал, что у него 100К

тут є момент: у Успіха 100К поки що тільки у вологих мріях ...
однушка, перероблена у двушку і відчувається як 3-шка + фундамент СІЗО 23м2. Це у нього в голові малює 100К.
Тільки а) де жити самому, умовно продавши усе нажите за 100К, б) що робити, якщо депо перестане генерувати пасивний дохід або взагалі все накриється мідним тазом .
Буде як у радянській приказці: ні корови, ні свині, тільки Ленін на стіні :)
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:23

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  kluychkooleg написав:написал, что у него 100К

Ну, в мене ще не дотягують пасиви до 100К.
Але, вже через ~ рік, як зроблю ремонт в смарті(27м2), то тоді вже буде твердих 100К!
А головне, що буде ~70К - пасивних і ~ 30К - активних, які будуть приносити кеш-флоу!
Тож, ще є куди рости :D
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kluychkooleg

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