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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лип, 2021 11:10
kluychkooleg я Черняка бесплатно смотреть не буду! мне надо знать наверняка
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clash
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:14
clash написав:kluychkooleg
я Черняка бесплатно смотреть не буду! мне надо знать наверняка
Тогда это не ко мне - это к Успиху, уж он-то точно досмотрел. Но, так как написал, что у него 100К, то, скорее всего, именно такую сумму там и дают всем досмотревшим до конца.
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kluychkooleg
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:21
kluychkooleg написав:
это к Успиху, уж он-то точно досмотрел. Но, так как написал, что у него 100К
тут є момент: у Успіха 100К поки що тільки у вологих мріях ...
однушка, перероблена у двушку і відчувається як 3-шка + фундамент СІЗО 23м2. Це у нього в голові малює 100К.
Тільки а) де жити самому, умовно продавши усе нажите за 100К, б) що робити, якщо депо перестане генерувати пасивний дохід або взагалі все накриється мідним тазом .
Буде як у радянській приказці: ні корови, ні свині, тільки Ленін на стіні
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:23
kluychkooleg написав:
написал, что у него 100К
Ну, в мене ще не дотягують пасиви до 100К.
Але, вже через ~ рік, як зроблю ремонт в смарті(27м2), то тоді вже буде твердих 100К!
А головне, що буде ~70К - пасивних і ~ 30К - активних, які будуть приносити кеш-флоу!
Тож, ще є куди рости
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:39
Успіх написав: kluychkooleg написав:
написал, что у него 100К
Ну, в мене ще не дотягують пасиви до 100К.
Але, вже через ~ рік, як зроблю ремонт в смарті(27м2), то тоді вже буде твердих 100К!
А головне, що буде ~70К - пасивних і ~ 30К - активних, які будуть приносити кеш-флоу!
Тож, ще є куди рости
А потом в старости будет 500К и мысли "а на хрена я это все копил, если мне уже ничего не надо?"
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kluychkooleg
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:42
stas_rst написав: kluychkooleg написав:
это к Успиху, уж он-то точно досмотрел. Но, так как написал, что у него 100К
тут є момент: у Успіха 100К поки що тільки у вологих мріях ...
однушка, перероблена у двушку і відчувається як 3-шка + фундамент СІЗО 23м2. Це у нього в голові малює 100К.
Тільки а) де жити самому, умовно продавши усе нажите за 100К, б) що робити, якщо депо перестане генерувати пасивний дохід або взагалі все накриється мідним тазом .
Буде як у радянській приказці: ні корови, ні свині, тільки Ленін на стіні
він же написав, буде "какая боль"... тобто в плейоф він вилетить як короз із ігристого напою, і по дорозі пролюбить смарт.
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2
Додано: Нед 04 лип, 2021 11:45
Успіх написав: kluychkooleg написав:
написал, что у него 100К
Ну, в мене ще не дотягують пасиви до 100К.
Але, вже через ~ рік, як зроблю ремонт в смарті(27м2), то тоді вже буде твердих 100К!
А головне, що буде ~70К - пасивних і ~ 30К - активних, які будуть приносити кеш-флоу!
Тож, ще є куди рости
а років вам 32 чі 35?
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1
Додано: Нед 04 лип, 2021 11:45
kluychkooleg написав: Успіх написав: kluychkooleg написав:
написал, что у него 100К
Ну, в мене ще не дотягують пасиви до 100К.
Але, вже через ~ рік, як зроблю ремонт в смарті(27м2), то тоді вже буде твердих 100К!
А головне, що буде ~70К - пасивних і ~ 30К - активних, які будуть приносити кеш-флоу!
Тож, ще є куди рости
А потом в старости будет 500К и мысли "а на хрена я это все копил, если мне уже ничего не надо?"
он и активы с пассивами путает.О чем вы,коллеги и,главное- с кем?
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Додано: Нед 04 лип, 2021 12:00
kluychkooleg написав:
А потом в старости будет 500К и мысли "а на хрена я это все копил, если мне уже ничего не надо?
Так я цим всім планую скористатись ще до 50ти!
Та і вже я "притормозив" трохи з тим "жорстким скирдиуванням"
(а 40ка то ще - нема)
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