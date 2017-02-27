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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:04
prodigy написав:
а років вам 32 чі 35?
40 не за горами
Мизантрóп написав:
он и активы с пассивами путает
Нічо не путаю!
Там де живу - то пасив!
А смарт, який я можу продати будь-коли і який мені буде приносити кеш-флоу - перейде наступного року у актив!
Так що "не надо ля-ля"!
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Додано: Нед 04 лип, 2021 12:09
Успіх ты в своем живешь или в аренде?
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Мизантрóп
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Додано: Нед 04 лип, 2021 12:27
СПРАВЖНІЙ УСПІХ!
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 04 лип, 2021 12:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 12:40
Успіх написав:
- все, що приносить гроші у кишеню - актив!
або може приносити.
Давай дальше,но уже с такими #Какакурт
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Мизантрóп
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Додано: Нед 04 лип, 2021 12:52
buratinyo написав:
К сожалению, моих знаний не хватает чтобы трезво оценить эти последствия
Тому і не потрібно ТУТ постити різну катастрофічну дерев'яну нетверезу дурню.
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