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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7941794279437944
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:а років вам 32 чі 35?

40 не за горами ;)
  Мизантрóп написав:он и активы с пассивами путает

Нічо не путаю!
Там де живу - то пасив!
А смарт, який я можу продати будь-коли і який мені буде приносити кеш-флоу - перейде наступного року у актив!

Так що "не надо ля-ля"! 8)
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:09

Успіх ты в своем живешь или в аренде?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:27

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

:arrow: СПРАВЖНІЙ УСПІХ! :D
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 04 лип, 2021 12:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:- все, що приносить гроші у кишеню - актив!
або може приносити.
Давай дальше,но уже с такими #Какакурт :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:К сожалению, моих знаний не хватает чтобы трезво оценить эти последствия

Тому і не потрібно ТУТ постити різну катастрофічну дерев'яну нетверезу дурню. :wink:
Василь-Рівне
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  #<1 ... 7941794279437944
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