Додано: Нед 04 лип, 2021 13:31

Успіх написав: Все ж просто(по Кіосакі)

- все, що тягне гроші з кишені - пасив!

- все, що приносить гроші у кишеню - актив!

Все ж просто(по Кіосакі)- все, що тягне гроші з кишені - пасив!- все, що приносить гроші у кишеню - актив!

Просто, да не совсем просто...К примеру:Человек купил облигации, которые генерируют 6-7% годовой прибыли. Это актив?По твоему Киосаки да, актив.А завтра инфляция покажет 10-12%, и твой актив резко превратится в пассив.Новый дом вскоре может дать усадку, стать аварийным, и превратится уже в супер пассив. Даже земля, из-за солончаков, может превратится в тот же пассив..И так может быть со многими подобными "активами".А вот книги Киосаки, которые продаются в 100 странах мира, это есть для него актив. Потому что благодаря рекламе и авторскому праву, они постоянно генерируют ему доходы, мало зависящие от инфляции. Выросла инфляция, выросли и цены на его труды. И так будет всё время, пока он жив...Так что учись, как нужно правильно зарабатывать деньги, фактически ничем не рискуя...