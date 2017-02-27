40 не за горами
Нічо не путаю!
Там де живу - то пасив!
А смарт, який я можу продати будь-коли і який мені буде приносити кеш-флоу - перейде наступного року у актив!
Так що "не надо ля-ля"!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:27
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
СПРАВЖНІЙ УСПІХ!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 04 лип, 2021 12:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:26
Кійосакі прикольний дядько. І книжки у нього прикольні. "Але є одне але" як каже Майкл Щур. Власна квартира - це актив. І умовна рента від такого активу, включається до ВВП. Таке є в США, та за поребриком. За нас точно не знаю. Повинні теж враховувати.
ПС. З нерухомістю не все так просто.
Востаннє редагувалось oleg49 в Нед 04 лип, 2021 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:31
Просто, да не совсем просто...
К примеру:
Человек купил облигации, которые генерируют 6-7% годовой прибыли. Это актив?
По твоему Киосаки да, актив.
А завтра инфляция покажет 10-12%, и твой актив резко превратится в пассив.
Новый дом вскоре может дать усадку, стать аварийным, и превратится уже в супер пассив. Даже земля, из-за солончаков, может превратится в тот же пассив..
И так может быть со многими подобными "активами".
А вот книги Киосаки, которые продаются в 100 странах мира, это есть для него актив. Потому что благодаря рекламе и авторскому праву, они постоянно генерируют ему доходы, мало зависящие от инфляции. Выросла инфляция, выросли и цены на его труды. И так будет всё время, пока он жив...
Так что учись, как нужно правильно зарабатывать деньги, фактически ничем не рискуя...
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:32
ДумайТЕ!;)
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:45
Так она его и не потеряет.
Украина и дальше будет покупать "агрессивный" газ, только не по виртуальному реверсу - а по настоящему.
Правда тогда цена будет ещё больше ПЛЮС, но "проблемы индейцев ...". Плюс европейские партнеры немного заработают на реверсе - все довольны
Можно ещё вернуть Гройсмана и/или Яценюка, которые обещали, что Украина станет экспортёром газа и заменит рф
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 04 лип, 2021 13:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:46
Для того, щоб відчути, що власна це актив потрібно:
1. Продати власну квартиру.
2. Отримані гроші витрати на відпочинок, чи благодійність.
3. Почати орендувати квартиру.
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