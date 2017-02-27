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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7942794379447945>
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:а років вам 32 чі 35?

40 не за горами ;)
  Мизантрóп написав:он и активы с пассивами путает

Нічо не путаю!
Там де живу - то пасив!
А смарт, який я можу продати будь-коли і який мені буде приносити кеш-флоу - перейде наступного року у актив!

Так що "не надо ля-ля"! 8)
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Успіх ты в своем живешь или в аренде?
Мизантрóп
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А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

:arrow: СПРАВЖНІЙ УСПІХ! :D
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 04 лип, 2021 12:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:- все, що приносить гроші у кишеню - актив!
або може приносити.
Давай дальше,но уже с такими #Какакурт :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:К сожалению, моих знаний не хватает чтобы трезво оценить эти последствия

Тому і не потрібно ТУТ постити різну катастрофічну дерев'яну нетверезу дурню. :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:26

  Успіх написав:
  prodigy написав:а років вам 32 чі 35?

40 не за горами ;)
  Мизантрóп написав:он и активы с пассивами путает

Нічо не путаю!
Там де живу - то пасив!
А смарт, який я можу продати будь-коли і який мені буде приносити кеш-флоу - перейде наступного року у актив!

Так що "не надо ля-ля"! 8)

Кійосакі прикольний дядько. І книжки у нього прикольні. "Але є одне але" як каже Майкл Щур. :) Власна квартира - це актив. І умовна рента від такого активу, включається до ВВП. Таке є в США, та за поребриком. За нас точно не знаю. Повинні теж враховувати.
ПС. З нерухомістю не все так просто.
Востаннє редагувалось oleg49 в Нед 04 лип, 2021 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:31

  Успіх написав:Все ж просто(по Кіосакі) :D
- все, що тягне гроші з кишені - пасив!
- все, що приносить гроші у кишеню - актив!

Просто, да не совсем просто...
К примеру:
Человек купил облигации, которые генерируют 6-7% годовой прибыли. Это актив?
По твоему Киосаки да, актив.
А завтра инфляция покажет 10-12%, и твой актив резко превратится в пассив.
Новый дом вскоре может дать усадку, стать аварийным, и превратится уже в супер пассив. Даже земля, из-за солончаков, может превратится в тот же пассив..
И так может быть со многими подобными "активами".
А вот книги Киосаки, которые продаются в 100 странах мира, это есть для него актив. Потому что благодаря рекламе и авторскому праву, они постоянно генерируют ему доходы, мало зависящие от инфляции. Выросла инфляция, выросли и цены на его труды. И так будет всё время, пока он жив...
Так что учись, как нужно правильно зарабатывать деньги, фактически ничем не рискуя...
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:32

ДумайТЕ!;)

  oleg49 написав:Власна квартира - це актив

Хочеться сказати - який нах актив, якщо комуналь і квартплата лише забирає гроші з кишені! :D
А от, якщо її здавати - то так, і кеш-флоу капає в кишеню і продати можете, поклавши знову ж таки, кошти у кишеню!
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:45

  vitaliian написав:
  buratinyo написав:К этому добавится еще коллапс от неспособности работы газотранспортной системы Украины без технологического газа, который раньше всегда был российским
типа рф готова потерять огромный рынок газа Украины, консервировать скважины и тд.. Без транзита подпишут прямой контакт с промышленными потребителями, для отопление есть собственная газодобыча.

Так она его и не потеряет.
Украина и дальше будет покупать "агрессивный" газ, только не по виртуальному реверсу - а по настоящему.
Правда тогда цена будет ещё больше ПЛЮС, но "проблемы индейцев ...". Плюс европейские партнеры немного заработают на реверсе - все довольны

Можно ещё вернуть Гройсмана и/или Яценюка, которые обещали, что Украина станет экспортёром газа и заменит рф :lol:
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 04 лип, 2021 13:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:46

  Успіх написав:
  oleg49 написав:Власна квартира - це актив

Хочеться сказати - який нах актив, якщо комуналь і квартплата лише забирає гроші з кишені! :D
А от, якщо її здавати - то так, і кеш-флоу капає в кишеню і продати можете, поклавши знову ж таки, кошти у кишеню!

Для того, щоб відчути, що власна це актив потрібно:
1. Продати власну квартиру.
2. Отримані гроші витрати на відпочинок, чи благодійність.
3. Почати орендувати квартиру.
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