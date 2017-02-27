Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнациях Госдепа. Он предполагает выделение Украине помощи в $481,5 млн в 2022 году, сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.
Отмечается, что заявленная сумма помощи – на $28,5 млн больше, чем в 2021 году. Из них $125 млн выделят на цели безопасности по статье "Международное военное финансирование". По этой статье финансирование увеличено на $10 млн по сравнению с 2021 годом.
Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке.