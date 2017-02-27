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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7942794379447945
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:54

Комитет Конгресса США одобрил помощь Украине на 2022 год.
Зображення
Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнациях Госдепа. Он предполагает выделение Украине помощи в $481,5 млн в 2022 году, сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.

Отмечается, что заявленная сумма помощи – на $28,5 млн больше, чем в 2021 году. Из них $125 млн выделят на цели безопасности по статье "Международное военное финансирование". По этой статье финансирование увеличено на $10 млн по сравнению с 2021 годом.


Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке. :)
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:36

  oleg49 написав:Кійосакі прикольний дядько. І книжки у нього прикольні. "Але є одне але" як каже Майкл Щур. :) Власна квартира - це актив. І умовна рента від такого активу, включається до ВВП. Таке є в США, та за поребриком. За нас точно не знаю. Повинні теж враховувати.
ПС. З нерухомістю не все так просто.

там є таке поняття liabilities а є assets, і між ними є один нюанс.
Власна квартири для себе, не є "активом" з точки зору Кусакі
flyman
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