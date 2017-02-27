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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7940794179427943
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:54

Комитет Конгресса США одобрил помощь Украине на 2022 год.
Зображення
Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнациях Госдепа. Он предполагает выделение Украине помощи в $481,5 млн в 2022 году, сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.

Отмечается, что заявленная сумма помощи – на $28,5 млн больше, чем в 2021 году. Из них $125 млн выделят на цели безопасности по статье "Международное военное финансирование". По этой статье финансирование увеличено на $10 млн по сравнению с 2021 годом.


Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке. :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:36

  oleg49 написав:Кійосакі прикольний дядько. І книжки у нього прикольні. "Але є одне але" як каже Майкл Щур. :) Власна квартира - це актив. І умовна рента від такого активу, включається до ВВП. Таке є в США, та за поребриком. За нас точно не знаю. Повинні теж враховувати.
ПС. З нерухомістю не все так просто.

там є таке поняття liabilities а є assets, і між ними є один нюанс.
Власна квартири для себе, не є "активом" з точки зору Кусакі
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:20

  oleg49 написав:Кійосакі прикольний дядько. І книжки у нього прикольні. "Але є одне але" як каже Майкл Щур. :) Власна квартира - це актив. І умовна рента від такого активу, включається до ВВП. Таке є в США, та за поребриком. За нас точно не знаю. Повинні теж враховувати.
ПС. З нерухомістю не все так просто.


Нет, использование жилья, которое не монетизируется (в большинстве случаев это использование собственного жилья) не признается услугой и, соответственно, не попадает в ВВП. Зато у нас в методике оценки есть собственное ноу-хау за авторством Гройсмана - в ВВП включаются переводы заробитчан, являясь продуктом, произведенным в других странах

  buratinyo написав:Рынок на межбанке уже реагирует на угрозу "северного потока-2" и риск для Украины уменьшить валютную выручку от транзита газа в Европу до 0. А это суммы приличные - по моим подсчетам от 3 до 6 млрд за год. Если таких денег межбанк уже не увидит в ближайший год, то риски девальвации гривны до 40-45 грн за евро получат 80%-90%-ю вероятность. К этому добавится еще коллапс от неспособности работы газотранспортной системы Украины без технологического газа, который раньше всегда был российским и появятся проблемы с отоплением зимой, что добьет системы отопления


СП2 будет дополнительным ресурсом для континентальной Северной Европы - его запуск полностью не закрывает вопрос российских поставок в Центральную и Восточную Европу в обход Украины. Этот транзит будет продолжать осуществлять наша ГТС, пока не будут достроены европейские нитки Турецкого и Южного потоков.

ЮП пока удается блокировать американцам через давление на Болгарию, в ближайшие годы проект не будет завершен. А вот ТП активно развивается - первая нитка в Южную Европу через Балканы уже запущена
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:20

  Цитрин написав:Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке. :)

Эти деньги в наличном виде не выделяются.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:26

  Цитрин написав:
Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнациях Госдепа. Он предполагает выделение Украине помощи в $481,5 млн в 2022 году, сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.

Отмечается, что заявленная сумма помощи – на $28,5 млн больше, чем в 2021 году. Из них $125 млн выделят на цели безопасности по статье "Международное военное финансирование". По этой статье финансирование увеличено на $10 млн по сравнению с 2021 годом.


Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке. :)

Это не живые деньги, а военное оборудование и имущество на эту сумму.
Типа: Контрбатарейные радары, средств для борьбы с беспилотниками, оборудование для защищенной связи....
А также содержание амер.инструкторов, расходы на учения и т.п...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:31

  RTC12 написав:
  Цитрин написав:
Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнациях Госдепа. Он предполагает выделение Украине помощи в $481,5 млн в 2022 году, сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.

Отмечается, что заявленная сумма помощи – на $28,5 млн больше, чем в 2021 году. Из них $125 млн выделят на цели безопасности по статье "Международное военное финансирование". По этой статье финансирование увеличено на $10 млн по сравнению с 2021 годом.


Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке. :)

Это не живые деньги, а военное оборудование и имущество на эту сумму.
Типа: Контрбатарейные радары, средств для борьбы с беспилотниками, оборудование для защищенной связи....
А также содержание амер.инструкторов, расходы на учения и т.п...

Тю, так це ж загальна практика, вже тими піплами 500 років використовується, вони нам буси і дзеркальця, ми людей і золото...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:ми людей і золото...

У нас є золото? Кому ми його віддаємо?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:06

  zРадио написав:Зато у нас в методике оценки есть собственное ноу-хау за авторством Гройсмана - в ВВП включаются переводы заробитчан, являясь продуктом, произведенным в других странах

Этот бред уже давно разобран и опровергнут, но ты продолжаешь шпарить по старым методичкам

Ппо газовые потоки - от тебя такая же польза, то есть - никакой
pesikot
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