|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:36
oleg49 написав:
Кійосакі прикольний дядько. І книжки у нього прикольні. "Але є одне але" як каже Майкл Щур.
Власна квартира - це актив. І умовна
рента від такого активу, включається до ВВП. Таке є в США, та за поребриком. За нас точно не знаю. Повинні теж враховувати.
ПС. З нерухомістю не все так просто.
там є таке поняття liabilities а є assets, і між ними є один нюанс.
Власна квартири для себе, не є "активом" з точки зору Кусакі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25263
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 1948 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 04 лип, 2021 15:20
oleg49 написав:
Кійосакі прикольний дядько. І книжки у нього прикольні. "Але є одне але" як каже Майкл Щур.
Власна квартира - це актив. І умовна
рента від такого активу, включається до ВВП. Таке є в США, та за поребриком. За нас точно не знаю. Повинні теж враховувати.
ПС. З нерухомістю не все так просто.
Нет, использование жилья, которое не монетизируется (в большинстве случаев это использование собственного жилья) не признается услугой и, соответственно, не попадает в ВВП. Зато у нас в методике оценки есть собственное ноу-хау за авторством Гройсмана - в ВВП включаются переводы заробитчан, являясь продуктом, произведенным в других странах
buratinyo написав:
Рынок на межбанке уже реагирует на угрозу "северного потока-2" и риск для Украины уменьшить валютную выручку от транзита газа в Европу до 0. А это суммы приличные - по моим подсчетам от 3 до 6 млрд за год. Если таких денег межбанк уже не увидит в ближайший год, то риски девальвации гривны до 40-45 грн за евро получат 80%-90%-ю вероятность. К этому добавится еще коллапс от неспособности работы газотранспортной системы Украины без технологического газа, который раньше всегда был российским и появятся проблемы с отоплением зимой, что добьет системы отопления
СП2 будет дополнительным ресурсом для континентальной Северной Европы - его запуск полностью не закрывает вопрос российских поставок в Центральную и Восточную Европу в обход Украины. Этот транзит будет продолжать осуществлять наша ГТС, пока не будут достроены европейские нитки Турецкого и Южного потоков.
ЮП пока удается блокировать американцам через давление на Болгарию, в ближайшие годы проект не будет завершен. А вот ТП активно развивается - первая нитка в Южную Европу через Балканы уже запущена
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10394
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2263 раз.
- Подякували: 4919 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Нед 04 лип, 2021 15:20
Цитрин написав:
Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке.
Эти деньги в наличном виде не выделяются.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10162
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1395 раз.
- Подякували: 1901 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 04 лип, 2021 15:26
Цитрин написав:
Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнациях Госдепа. Он предполагает выделение Украине помощи в $481,5 млн в 2022 году, сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.
Отмечается, что заявленная сумма помощи – на $28,5 млн больше, чем в 2021 году. Из них $125 млн выделят на цели безопасности по статье "Международное военное финансирование". По этой статье финансирование увеличено на $10 млн по сравнению с 2021 годом.
Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке.
Это не живые деньги, а военное оборудование и имущество на эту сумму.
Типа: Контрбатарейные радары, средств для борьбы с беспилотниками, оборудование для защищенной связи....
А также содержание амер.инструкторов, расходы на учения и т.п...
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 384
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лип, 2021 15:31
RTC12 написав:
Это не живые деньги
Цитрин написав:
Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнациях Госдепа. Он предполагает выделение Украине помощи в $481,5 млн в 2022 году, сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.
Отмечается, что заявленная сумма помощи – на $28,5 млн больше, чем в 2021 году. Из них $125 млн выделят на цели безопасности по статье "Международное военное финансирование". По этой статье финансирование увеличено на $10 млн по сравнению с 2021 годом.
Можно ожидать, что НБУ увеличит курса доллара, чтобы выделенные деньги можно было дороже продать на межбанке.
, а военное оборудование и имущество на эту сумму.
Типа: Контрбатарейные радары, средств для борьбы с беспилотниками, оборудование для защищенной связи....
А также содержание амер.инструкторов, расходы на учения и т.п...
Тю, так це ж загальна практика, вже тими піплами 500 років використовується, вони нам буси і дзеркальця, ми людей і золото...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4145
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 04 лип, 2021 16:03
change_pm написав:
ми людей і золото...
У нас є золото? Кому ми його віддаємо?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4052
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 1296 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 04 лип, 2021 16:06
zРадио написав:
Зато у нас в методике оценки есть собственное ноу-хау за авторством Гройсмана - в ВВП включаются переводы заробитчан, являясь продуктом, произведенным в других странах
Этот бред уже давно разобран и опровергнут, но ты продолжаешь шпарить по старым методичкам
Про газовые потоки - от тебя такая же польза, то есть - никакой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 5944
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 1150 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 04 лип, 2021 16:08
Hotab написав: change_pm написав:
ми людей і золото...
У нас є золото? Кому ми його віддаємо?
У нас є земля, яка с 1 числа тепер продається і купується.
Паралельно мала б бути відмінена обов'язкова військова повинність, бо чужу землю захищати задарма якось дивно виглядає - мають бути ринкові розцінки і привабливі пропозиції щодо захисту чужої земельки.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10162
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1395 раз.
- Подякували: 1901 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 04 лип, 2021 16:16
Hotab написав: change_pm написав:
ми людей і золото...
У нас є золото? Кому ми його віддаємо?
А куди золото Полуботка ділося?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4145
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 825 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26598
|3688862
|
|
|945
|245149
|
|
|7552
|1836938
|
|