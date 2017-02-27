Додано: Нед 04 лип, 2021 15:20

oleg49 написав: Кійосакі прикольний дядько. І книжки у нього прикольні. "Але є одне але" як каже Майкл Щур. Власна квартира - це актив. І умовна рента від такого активу, включається до ВВП. Таке є в США, та за поребриком. За нас точно не знаю. Повинні теж враховувати.

ПС. З нерухомістю не все так просто. Кійосакі прикольний дядько. І книжки у нього прикольні. "Але є одне але" як каже Майкл Щур.Власна квартира - це актив. Ірента від такого активу, включається до ВВП. Таке є в США, та за поребриком. За нас точно не знаю. Повинні теж враховувати.ПС. З нерухомістю не все так просто.

buratinyo написав: Рынок на межбанке уже реагирует на угрозу "северного потока-2" и риск для Украины уменьшить валютную выручку от транзита газа в Европу до 0. А это суммы приличные - по моим подсчетам от 3 до 6 млрд за год. Если таких денег межбанк уже не увидит в ближайший год, то риски девальвации гривны до 40-45 грн за евро получат 80%-90%-ю вероятность. К этому добавится еще коллапс от неспособности работы газотранспортной системы Украины без технологического газа, который раньше всегда был российским и появятся проблемы с отоплением зимой, что добьет системы отопления Рынок на межбанке уже реагирует на угрозу "северного потока-2" и риск для Украины уменьшить валютную выручку от транзита газа в Европу до 0. А это суммы приличные - по моим подсчетам от 3 до 6 млрд за год. Если таких денег межбанк уже не увидит в ближайший год, то риски девальвации гривны до 40-45 грн за евро получат 80%-90%-ю вероятность. К этому добавится еще коллапс от неспособности работы газотранспортной системы Украины без технологического газа, который раньше всегда был российским и появятся проблемы с отоплением зимой, что добьет системы отопления

Нет, использование жилья, которое не монетизируется (в большинстве случаев это использование собственного жилья) не признается услугой и, соответственно, не попадает в ВВП. Зато у нас в методике оценки есть собственное ноу-хау за авторством Гройсмана - в ВВП включаются переводы заробитчан, являясь продуктом, произведенным в других странахСП2 будет дополнительным ресурсом для континентальной Северной Европы - его запуск полностью не закрывает вопрос российских поставок в Центральную и Восточную Европу в обход Украины. Этот транзит будет продолжать осуществлять наша ГТС, пока не будут достроены европейские нитки Турецкого и Южного потоков.ЮП пока удается блокировать американцам через давление на Болгарию, в ближайшие годы проект не будет завершен. А вот ТП активно развивается - первая нитка в Южную Европу через Балканы уже запущена