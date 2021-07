Додано: Нед 04 лип, 2021 16:54

zРадио написав: Нет, использование жилья, которое не монетизируется (в большинстве случаев это использование собственного жилья) не признается услугой и, соответственно, не попадает в ВВП. Зато у нас в методике оценки есть собственное ноу-хау за авторством Гройсмана - в ВВП включаются переводы заробитчан, являясь продуктом, произведенным в других странах



Including owners’ imputed rent

in GDP

standard practice

(an estimate of how much it would cost to rent owner-occupied units)has long been ain national income accounting. Were owners’ imputed rent not included, an increase in the homeownership rate would cause GDP to decline.