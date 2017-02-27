У нас є земля, яка с 1 числа тепер продається і купується. Паралельно мала б бути відмінена обов'язкова військова повинність, бо чужу землю захищати задарма якось дивно виглядає - мають бути ринкові розцінки і привабливі пропозиції щодо захисту чужої земельки.
Правильно! Треба формувати український земльозахищальний батальйон = УЗБ!
zРадио написав:Нет, использование жилья, которое не монетизируется (в большинстве случаев это использование собственного жилья) не признается услугой и, соответственно, не попадает в ВВП. Зато у нас в методике оценки есть собственное ноу-хау за авторством Гройсмана - в ВВП включаются переводы заробитчан, являясь продуктом, произведенным в других странах
Including owners’ imputed rent (an estimate of how much it would cost to rent owner-occupied units) in GDP has long been a standard practice in national income accounting. Were owners’ imputed rent not included, an increase in the homeownership rate would cause GDP to decline. https://www.nahb.org/News-and-Economics ... ic-Product
zРадио написав:Нет, использование жилья, которое не монетизируется (в большинстве случаев это использование собственного жилья) не признается услугой и, соответственно, не попадает в ВВП. Зато у нас в методике оценки есть собственное ноу-хау за авторством Гройсмана - в ВВП включаются переводы заробитчан, являясь продуктом, произведенным в других странах
Including owners’ imputed rent (an estimate of how much it would cost to rent owner-occupied units) in GDP has long been a standard practice in national income accounting. Were owners’ imputed rent not included, an increase in the homeownership rate would cause GDP to decline. https://www.nahb.org/News-and-Economics ... ic-Product
Ой, не подсказывайте им
pesikot написав:Этот бред уже давно разобран и опровергнут, но ты продолжаешь шпарить по старым методичкам
Не знаю, товарищ политинформатор, в каких твоих методичках "разобран и опровергнут этот бред" - ссылок на пруфы от тебя все равно никогда не дождешься, одна пустая болтовня... а вот изменения нормативки по оценке ВВП методом конечного потребления от 2018-го года четко предписывают считать произведенным продуктом разницу между потреблением и выпуском (т.е. импорт, оплаченный деньгами заробитчан и внешних спонсоров)
zРадио написав:Нет, использование жилья, которое не монетизируется (в большинстве случаев это использование собственного жилья) не признается услугой и, соответственно, не попадает в ВВП. Зато у нас в методике оценки есть собственное ноу-хау за авторством Гройсмана - в ВВП включаются переводы заробитчан, являясь продуктом, произведенным в других странах
Including owners’ imputed rent (an estimate of how much it would cost to rent owner-occupied units) in GDP has long been a standard practice in national income accounting. Were owners’ imputed rent not included, an increase in the homeownership rate would cause GDP to decline. https://www.nahb.org/News-and-Economics ... ic-Product
тоді при 100% власників будинків, тре було би що всі здавали і всі орендували, а ще підсмажив яйце, тре внести до ВВП якби це було в підсмажено і подано в ресторані, переспав із жінкою, тре зарахувати до ВВП, ніби як би сходив до проститутки, і т.д.
flyman написав:тоді при 100% власників будинків, тре було би що всі здавали і всі орендували, а ще підсмажив яйце, тре внести до ВВП якби це було в підсмажено і подано в ресторані, переспав із жінкою, тре зарахувати до ВВП, ніби як би сходив до проститутки, і т.д.
И главное — не забыть заплатить с всего этого подоходный налог!
flyman написав:тоді при 100% власників будинків, тре було би що всі здавали і всі орендували, а ще підсмажив яйце, тре внести до ВВП якби це було в підсмажено і подано в ресторані, переспав із жінкою, тре зарахувати до ВВП, ніби як би сходив до проститутки, і т.д.
И главное — не забыть заплатить с всего этого подоходный налог!
Ну да. И как у нас принято, сделать заодно дам легкого поведения еще и налоговыми агентами, установить им план и жестко е.... гм... наказывать их за любую недоимку.